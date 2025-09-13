İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün görülen diploma davası kapsamında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine soruşturma başlattı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dosyasında yürütülen yargılama sürecinde, 12 Eylül 2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumunda yapılan duruşma sırasında görüntü kaydı alındığı iddia edildi.

Başsavcılık TCK’nin 286. maddesi kapsamında “Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu” nedeniyle konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında; İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”