Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül Pazartesi öncesinde Ankara’da geniş katılımlı bir miting düzenleyecek.

Tarih ve yer belirlendi

Miting, 14 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm yurttaşları etkinliğe davet etti.

Özel’den kritik çağrı

X hesabından yaptığı paylaşımda Özel, “Biz sadece halka güveniyor, yalnızca halka inanıyoruz. Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen bir iktidarın son çabalarına boyun eğmeyeceğiz. Yarın Başkent Ankara’da olacağız. ‘Vesayet Değil Siyaset’, ‘Kayyıma ve Darbeye Hayır’ demek için bir araya geleceğiz. Tüm Ankaralıları bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kurultay davası öncesi mesaj

Özel’in çağrısı, CHP’nin kurultay davası öncesinde halka yönelttiği uyarı ve destek mesajı niteliğinde. Parti, mitingle hem toplumsal farkındalık yaratmayı hem de geniş katılımlı bir destek göstermek istiyor.