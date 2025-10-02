Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde de siyaset yapmış olan eski AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TBMM’nin açılışına CHP’nin katılmama kararını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Savcı Sayan: Meclis şahısların değil, milletin iradesinin sembolüdür

CHP’nin millete ihanet ettiğini vurgulayan AK Partili Savcı Sayan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Atatürk’ün kurduğu CHP, bugün milletin meclisinin açılışına katılmayarak kendi tarihine, kendi kurucusuna ve en önemlisi millete ihanet etmiştir.

Meclis, şahısların değil, milletin iradesinin sembolüdür. Oraya gitmemek; milletin sesinden, milletin kararından kaçmaktır. Bu, siyaseten değil, ahlaken de büyük bir çöküştür. CHP’nin bu tavrı, Atatürk’ün mirasını inkâr etmek, ‘Egemenlik milletindir’ sözünü ayaklar altına almaktır.” diye konuştu.

“Meclis’i boykot eden, aslında milletin kendisini boykot etmektedir”

Son olarak CHP’nin yok saymayı siyaset tarzı haline getirdiğini savunan Savcı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu millet size oy vermese de, o meclis sizin de meclisinizdir. Ama siz, milleti yok saymayı bir siyaset tarzı haline getirdiniz. Bugün CHP, millete sırtını dönenlerin, vesayet özlemi duyanların, millet iradesini küçümseyenlerin adresidir.

Meclis’i boykot eden, aslında milletin kendisini boykot etmektedir. Unutmayın: Millet iradesinden büyük güç yoktur. Milletin karşısında duran, er ya da geç tarihin çöplüğüne mahkûm olur.”