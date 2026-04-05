İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve emniyet teşkilatını yasa boğan trafik kazasından bir acı haber daha geldi. Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan faciada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybederek şehadete yürüdü.

Günlerdir süren yaşam mücadelesi şehadetle noktalandı

İstanbul’un ana ulaşım arterlerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda, 30 Mart 2026 tarihinde emniyet güçlerini taşıyan servis minibüsünün karıştığı feci kaza, büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Kazanın gerçekleştiği ilk anlarda bir polis memurumuz olay yerinde şehit düşerken, çok sayıda personel de çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Bu yaralılar arasında durumu en kritik olan isimlerden biri olan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli Seçkin Yalçın’dan, tüm çabalara rağmen bugün acı haber ulaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taziye mesajı yayımladı

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın vefat haberini kamuoyuna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Bakan Çiftçi, sosyal medya mecraları üzerinden paylaştığı resmi taziye mesajında, Yalçın’ın kaza gününden bu yana en üst düzey tıbbi müdahalelere tabi tutulduğunu ancak 05 Nisan 2026 tarihinde kurtarılamayarak şehitlik mertebesine eriştiğini belirtti. Paylaşımında derin bir keder içerisinde olduklarını vurgulayan Çiftçi, kahraman polisin ailesine ve Türk Polis Teşkilatı’na sabır diledi.

Emniyet teşkilatı yasta: Şehidin kanı yerde kalmayacak

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Seçkin Yalçın’ın şehadeti, mesai arkadaşları ve tüm emniyet camiasında büyük bir hüzne neden oldu. Bakan Çiftçi’nin "Milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle noktaladığı mesajı, kısa sürede binlerce vatandaş tarafından paylaşılırken, şehidimizin görev aşkı ve fedakarlığı bir kez daha anıldı. Görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Yalçın için düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Kaza hakkındaki soruşturma devam ediyor

Hatırlanacağı üzere, 30 Mart'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 29 polis memuru yaralanmış ve İstanbul genelinde büyük bir seferberlik ilan edilmişti. Yaşanan bu son vefatla birlikte kazadaki toplam şehit sayısı ikiye yükselirken, yaralı diğer memurların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir geçişindeki bu elim hadiseye dair adli ve idari incelemelerin titizlikle devam ettiğini bildirdi.

