Son Mühür- Göreve geldikten kısa süre sonra cezaevlerindeki mevcut uygulamaları mercek altına alan Akın Gürlek, özellikle tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla görüşme sistemine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapmıştı.

Gürlek, mevcut yapının “mevzuat boşluğu” içerdiğini savunarak yeni bir düzenleme için talimat verdi. Bu kapsamda hazırlanan e-Avukat sistemi, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Dijital görüşme dönemi başladı

Adalet Bakanlığı, yeni uygulamayı kamuoyuna duyururken şu ifadelere yer verdi: "Hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla yüz yüze buluşmalarına gerek kalmadan, güvenli dijital altyapı üzerinden görüntülü görüşme yapabilmelerini sağlayan e-Avukat uygulaması hayata geçirildi. Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümle yargı süreçleri hızlanıyor, adalete erişim kolaylaşıyor."

Görüşmelere süre ve sayı sınırı getirildi

Yeni düzenlemeye göre avukat görüşmelerine önemli kısıtlamalar getirildi:

Görüşmeler yalnızca hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında yapılabilecek,

Her tutuklu veya hükümlü haftada en fazla iki kez görüşme gerçekleştirebilecek,

Toplam görüşme süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak,

Görüşmeler yalnızca tutuklu veya hükümlü tarafından başlatılabilecek,

Ayrıca görüşmeler cezaevi görevlileri tarafından izlenebilecek, ancak içerik dinlenemeyecek.