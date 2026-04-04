İngiltere hükümeti tarafından uygulamaya konulan yeni emeklilik sistemi, çalışma süresini uzatırken devlet bütçesinde de önemli bir tasarruf sağlamayı hedefliyor. Mevcut sistemde 66 olan devlet emeklilik yaşı, önümüzdeki iki yıllık süre zarfında kademeli olarak 67'ye ulaşacak.

İLK ETAPTA 1960 DOĞUMLULAR ETKİLENECEK

Düzenlemenin uygulanma takvimine göre, yaş artışından etkilenecek ilk grup 6 Nisan ile 5 Mayıs 1960 tarihleri arasında doğan vatandaşlar olacak. Belirtilen tarihler arasında doğan çalışanlar, devlet emeklilik maaşına hak kazanabilmek için mevcut düzene kıyasla en az bir ay daha fazla beklemek durumunda kalacak. Tam emeklilik maaşına hak kazanabilmek için ise vatandaşların asgari 35 yıl boyunca sigorta primi ödemiş olması şartı aranmaya devam edecek.

MAAŞLARDA YÜZDE 4,8 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

Emeklilik yaşının yukarı çekilmesiyle eş zamanlı olarak devlet emeklilik maaşlarında da artışa gidildi. Yeni düzenleme kapsamında emekli maaşlarına yüzde 4,8 oranında zam yapıldı. Yapılan bu güncellemeyle birlikte yeni sistemden emekli olanların haftalık ödemesi 241,30 sterline (yıllık yaklaşık 12 bin 547 sterlin) yükseldi. Eski sistem üzerinden maaş alanların haftalık ödemesi ise 184,90 sterlin olarak belirlendi.

DEVLET BÜTÇESİNE 10 MİLYAR STERLİNLİK TASARRUF

Yaş sınırında yapılan bu değişikliğin, İngiltere ekonomisine uzun vadede ciddi bir katkı sunması bekleniyor. Hükümet yetkilileri, emeklilik yaşındaki bu artışın 2030 yılına kadar devlet bütçesine yıllık ortalama 10 milyar sterlin düzeyinde bir tasarruf sağlayacağını öngörüyor. Öte yandan sosyal politika uzmanları, söz konusu kademeli artışın özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşlar ile kronik sağlık sorunları bulunan bireyler üzerinde daha zorlayıcı ekonomik etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.