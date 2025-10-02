Son Mühür- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin ikinci dava, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nde görüldü.
Mahkeme tahliyeye karar verdi
İstinaf duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran’ın tahliyesine hükmedildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine gerek olmadığına karar verdi.
Olayın geçmişi
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. İlk davada, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olayın ardından, Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığı belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.