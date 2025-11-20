Son Mühür/ Beste Temel- İtalya Cumhuriyeti Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç'ın, babası merhum Rıza Saraç'ın Atatürk'ün tarihi yatı ve o dönemdeki adıyla Savarona Okul Gemisi'ndeki askerlik dönemine ait günlüklerinden derlediği "Savarona Hatıralarım" adlı eser, İzmir'de özel bir etkinlikte okurlarla buluştu. Kitabın tanıtımı ve imza günü, Konak Alsancak'ta bulunan İtalyan Kültür Merkezi (Casa Italia)'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, yalnızca kültürel bir buluşma değil, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de destek oldu.

İtalyan Kültür Merkezi'nden dostluk ve anı köprüsü

İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Giuliano Gloghini'nin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı geceye, siyaset, sanat ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve önceki başkan Nilay Kökkılınç, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım, İzmir Rehberler Odası Başkanı Ayça Kesici, İAL Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Esat Erçetingöz, Atilla Köprülüoğlu, Engin Uğur Ağır gibi isimlerin yanı sıra, tanınmış televizyon sunucusu Korcan Karar ve ünlü spor yorumcusu Ozan Zeybek de yer aldı. Konak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve yönetim kurulu üyeleri de etkinliğe iştirak edenler arasındaydı.

Açılış konuşmalarında vurgulanan değerler

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Giuliano Gloghini, Casa Italia'nın sadece İtalyan kültürünü tanıtma misyonunu değil, aynı zamanda Türkiye ile İtalya arasında güçlü bir dostluk ve kültür köprüsü inşa etme hedefini de taşıdığını belirtti. Gloghini, daha önce düzenlenen Anıtkabir sergisinin ardından, Rıza Saraç'ın yüksek manevi değere sahip eseri "Savarona Hatıralarım" kitabının imza gününü düzenlemekten büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ise, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle İtalya Cumhuriyeti tarafından Şövalyelik unvanı ile taltif edilen Murat Saraç'ın derlemiş olduğu bu kıymetli eserin tanıtımına Casa Italia'nın ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konsolos Bianchi, kitabın bir bölümünün İtalya'da geçen anıları içermesinin etkinliğe ayrı bir anlam ve sıcaklık kattığını vurguladı.

Rıza Saraç'ın günlüklerinden turizm öncülüğüne uzanan ilham verici öykü

Kitabın derleyicisi ve yazarı Murat Saraç, babası Rıza Saraç'ın hayat yolculuğunu dinleyicilerle paylaştı. Saraç, babasının, Cumhuriyetin ilk zorlu yıllarında henüz turizmle tanışmamış Ege'nin bir sahil kasabasından gelerek, Atatürk'ün mirası Savarona gemisindeki askerliği sırasında kendini nasıl geliştirdiğini anlattı. Rıza Saraç'ın Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığını günlüklerine edebi bir dille aktardığını belirten Murat Saraç, babasının askerlik süresince ve gemiyle yaptığı dünya seyahatlerinde edindiği izlenimler sayesinde askerlik sonrasında Kuşadası'nda turizmin öncülerinden biri haline geldiğini aktardı.

Etkinlik, Savarona gemisi ve Rıza Saraç hakkındaki kısa bir video gösteriminin ardından, kitapların okurlar için imzalanmasıyla tamamlandı.

Kitap gelirleri SMA hastası Teoman bebeğe bağışlanacak

"Savarona Hatıralarım" kitabının bu özel tanıtım etkinliğinde elde edilen tüm satış gelirleri, SMA hastası Teoman Çiftçi bebeğin tedavisine bağışlanarak, kültürel mirası yaşatmanın yanı sıra toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerinden biri sergilendi.