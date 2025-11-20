Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yürütülen kapsamlı göç denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda göçmen kaçakçılığı şebekelerine yönelik önemli adımlar atıldı.

29 organizatör gözaltında

Denetimlerde, aralarında 9 yabancı uyruklunun da bulunduğu toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin eş zamanlı operasyonlarla yürüttüğü çalışmalarda organizatörlerin göç akışını yönlendirdiğine ilişkin bulguların değerlendirildiği bildirildi.

Kimlik kontrollerinde 687 düzensiz göçmen tespit edildi

Ülke genelinde yapılan uygulamalarda 434 bin 295 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Bu kontrollerde çeşitli noktalarda Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 687 düzensiz göçmen yakalandı.

“Göç yönetiminde örnek model”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin göç yönetimindeki yaklaşımına dikkat çekti. Yerlikaya, göç süreçlerinin insan hakları, hukuk ve kamu düzeni çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, güvenli ve gönüllü geri dönüş gibi tüm başlıklarda kapsamlı politikalar yürütüldüğünü ifade etti.