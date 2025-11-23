Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi, “Hepimizin Kalbi Aynı Atıyor” sloganıyla Agora Alışveriş Merkezi’nde düzenlediği anlamlı sahiplendirme ve farkındalık etkinliğiyle, yuva arayan can dostları yeni aileleriyle buluşturdu. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi ile Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen sevimli kedi ve köpeklerin, özellikle engelli olanların yoğun ilgi görmesi büyük mutluluk yarattı. Etkinlik, satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

Sahiplendirme coşkusu ve farkındalık atölyeleri

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyon, hayvan sahiplendirme işlemleri yürütülürken bir yandan da özellikle çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Çocuklar, gün boyunca yüz boyama ve resim atölyeleri, Alp Abi ile Stand Up gösterisi ve Nurşah Yılmaz ile Hilal Güleç'in Felsefe Atölyesi gibi etkinliklerle doğa ve hayvan sevgisi üzerine önemli farkındalıklar edindi. Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nden Uzman Psikolog Ege Fırat ise İnsan ve Hayvan Etkileşimi konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinliğe Agora AVM başta olmak üzere Temizmama, Caploonba, Dodo Pizza, Bobyland ve Pablo Artisan Cafe gibi kurumlar destek sağladı. Hayvanseverlere sokak hayvanları için bol bol mama dağıtımı yapılırken, sahiplendirme yapan yeni ailelerin can dostlarının çipleme işlemleri Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı ve evde ihtiyaç duyulacak tüm başlangıç malzemeleri ücretsiz olarak temin edildi.

Sevgi engel tanımadı: Engelli kediler yuvalandı

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün deneyimli veteriner hekimleri, etkinlik süresince katılımcıların sorularını yanıtladı ve merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Uzmanlar, hayvan sahiplenirken satın almama bilincinin önemini vurgularken, yeni yuvalarına kavuşmayı bekleyen canlar arasında en büyük ilgi engelli kedilere gösterildi. Bu durum, sevginin fiziksel engelleri aşabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Yeni can dostu edinen aileler, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

“Satın almayın, sahiplenin”: Yeni yuva sahiplerinden çağrı

Engelli Kedi Evi sakinlerinden, bir gözü ve bir bacağı eksik olan sevimli bir kediyi sahiplenen Kutlukan Şahin, bu özel dostluk anını şu sözlerle anlattı: “Kedimin bir arka ayağı ve bir gözü yok. Bu benim için bir engel değil, neden engel olsun ki? Elimi koyduğum anda elimin üzerine geldi. Aslında ben değil, o beni seçti gibi hissettim. Satın almak bana etik gelmiyor; bir canlıyı para karşılığı almayı köleliğe benzetiyorum. Barınaklarda yuva bekleyen bu kadar can varken, satın almak mantıklı değil. Satın almayın, sahiplenin.”

Eşiyle birlikte uzun zamandır engelli bir kedi sahiplenme arzusu taşıdıklarını belirten Kemal Savaş da büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Adını Linda koydukları kediyi kucağından indirmeyen Savaş, “Böylesi özel bir kediyi sahiplendiğimiz için çok mutluyuz. Linda çok tatlı ve sıcakkanlı, yuvamıza hoş geldi. Cins hayvanlara herkes ücret ödeyerek ulaşmaya çalışıyor, ancak böyle özel canları sahiplenmek çok daha güzel ve anlamlı hissettiriyor,” dedi. Savaş, etkinliğin çok başarılı olduğunu ve birçok hayvanın yuva bulduğunu gözlemlediğini sözlerine ekledi.