Kaza, 19 Kasım’da İzmir-Aydın kara yolu 3069 Sokak kesişiminde yaşandı. Baran Hikmet Yılmaz’ın (20) kullandığı 35 BJP 111 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran tır’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Baran Hikmet Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz ağır yaralandı.

Küçük Rüzgar hastanede yaşamını yitirdi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

Cenaze Kuşçuburnu’nda toprağa verildi

Rüzgar Süleyman Yılmaz’ın cenazesi, dün ikindi vakti Kuşçuburnu Camisi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Aile ve yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı.

Sürücünün tedavisi devam ediyor

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Baran Hikmet Yılmaz’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.