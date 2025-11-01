Son Mühür- İstanbul’daki özel bir üniversitede, öğrenci kulübü tarafından organize edilen etkinlik, beklenmedik bir konukla gündeme geldi. İzdivaç programıyla tanınan Erol Yıldırım, söyleşi için davet edilerek katılımcılarla bir araya geldi. Öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlanan Yıldırım, salona yerleştirilen maketiyle de dikkat çekti ve bazı katılımcılar arasında şaşkınlık yaratmayı başardı.

Sosyal medyada tartışma yaratıyor

Erol Yıldırım’ın üniversite etkinliğine katılması, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, özellikle eğitim kurumlarında rol model olarak gösterilen isimler konusunda eleştirilerini dile getirdi.

Bazı paylaşımlarda, “Üniversitelerde rol model olarak sunulan kişilerin seçimi yeniden gözden geçirilmeli” yorumları öne çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tercih nedeniyle üniversitenin prestijinin zedelendiğini savunurken, diğerleri ise etkinliğin tamamen mizahi ve eğlencelik bir amaç taşıdığını belirtti.

Öğrencilerden farklı tepkiler

Bazı öğrenciler, Yıldırım’ın davet edilmesini “üniversitenin prestijiyle bağdaşmayan bir tercih” olarak nitelendirirken, diğerleri etkinliğin sadece eğlencelik ve mizahi bir format taşıdığı görüşünde birleşti.