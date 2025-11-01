Son Mühür / Beste Temel - Ekranların sevilen ismi Miray Daner, bu kez dizi projeleriyle değil, sosyal medyada paylaştığı büyüleyici karelerle gündemde. Son olarak Now TV’de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla adeta sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.

Takipçilerini mest etti

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlardaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Daner, son pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Güzelliği ve zarafeti dikkati çekti

Arka arkaya paylaştığı fotoğraflarda zarafeti ve doğal güzelliğiyle büyüleyen oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Daner’in ışıltısına hayran kaldı.