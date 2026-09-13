Son Mühür- Saros Araştırma'nın Ağustos ayı Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması sonuçları belli oldu.

NUTS2 sistemine göre 24-29 Ağustos tarihleri arasında 26 bölgeyi esas alan araştırmanın 30 büyükşehirde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle toplamda 3 bin 287 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

0.95 güven sınırı içine +/- 2.12 hata payı içinde gerçekleşttrişlen araştırmada CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) ve anket linki paylaşılarak yapıldığına dikkat çekildi.



Ortaya çıkan tablo nasıl?



Araştırmada en dikkat çekici olan tarafın AK Parti'nin en yakın rakibi olan Yeni Parti'ye iki kat fark atmış olmasıyla, Yeni Parti ve CHP arasındaki farkın ilk dönemlere göre her geçen gün azalıyor olmasıydı.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin yüzde 7'lik ülke barajı sorununu rahat bir şekilde geride bıraktığı görüldü.

Buna göre;

AK Parti yüzde 35

Yeni Parti yüzde 17.5

CHP yüzde 10.2

DEM Parti yüzde 10

MHP yüzde 9.5

İYİ Parti yüzde 7.5

Zafer Partisi yüzde 3

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7

Anahtar Parti yüzde 1.6

TİP yüzde 1.3

Saadet Partisi yüzde 0.9

diğer yüzde 0.8



AK Parti, DEM Parti, MHP ve Zafer Partisi...



Oy geçişlerinin incelendiği tabloda 2023 seçimlerine göre yapılan değerlendirmede AK Parti'nin DEM Parti, MHP ve Zafer Partisi'yle birlikte seçmen tabanının en iyi tutan parti olduğu görülüyor. AK Parti'ye 2023'te oy verenlerin yüzde 82.9'sunun tercihinin değişmezken bu oran DEM Parti'de yüzde 89, Zafer Partisi'nde yüzde 74.3 ve MHP'de yüzde 72.4 olarak araştırmada yer alıyor.



Özgür Özel liderliğinde iktidar mücadelesine başlayan Yeni Parti'nin seçmen tabanının beklendiği gibi CHP ağırlık olduğu dikkat çekiyor. Yeni Parti'ye CHP seçmeni dışında İYİ Parti seçmeniyle daha önce oy kullanmamış olanların ilgisi de dikkat çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin ise kendi seçmen tabanının yaklaşık üçte birini elinde tutmaya devam ettiği görülse de diğer partilerin tabanı üzerinde bir çekim merkezi olma şansından şu an için uzak olduğu dikkatlerden kaçmıyor.