Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Partili kimliğiyle medya camiasında tanınan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

"Yavaş tarihte CHP’den istifa edebilir"

Mansur Yavaş ile muhalefet camiası arasında iplerin koptuğunu aktaran Şamil Tayyar, CHP Grup Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Yavaş hakkında söylediği sözleri değerlendirerek, "Mansur Yavaş’ın 'kontrollü kriz yönetimi', başlangıçta kendisine avantaj sağlasa da giderek köşeye sıkıştırmaya başladı.Arafta kalmayı yeğlerken, Yeni Parti’nin de CHP’nin de öfkesini üzerine çekti. Hele CHP Grup Sözcüsü Faik Öztrak’ın 'büyük hayal kırıklığı' ifadesi, parti yönetiminden Yavaş’a yükselen en sert tepki oldu. Artık iplerin koptuğu anlaşılıyor. Muhtemeldir, Yavaş, yakın tarihte CHP’den istifa edebilir. İstifa etmese bile ihracı gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.

"CHP, Yavaş'ı yük olarak görüyor"

Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş’ı yük olarak gördüğünü aktaran Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP, Yavaş’ı artık yük olarak görüyor. AK Parti’ye geçer mi? Şu anda gündemde yok ama her türlü sürprizin yaşandığı süreçte AK Parti’ye geçerse kimse şaşırmaz herhalde. Bağımsız da kalabilir. Son olarak Yavaş’la ilgili kanaatimi paylaşayım: Sürekli irtifa kaybediyor. Emekliliği düşünmüyorsa işi her geçen gün daha da zorlaşıyor"