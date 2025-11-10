Son Mühür- Fransa'da tüm gözlerin çevrildiği davadan Sarkozy'yi sevindiren haber geldi. 2007'de Libya'nın o dönemdeki lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı fonlar aldığı iddiasıyla yargı önüne çıkan Nicolas Sarkozy, 5 yıl hapis cezası almasının ardından Paris'teki La Santé Cezaevi'ne konulmuştu.

Fransız medyasından BFM TV, bugün cezaevinden çıkacağını duyurdu.

Paris mahkemesi, Sarkozy'nin erken tahliyesini kabul ederek , temyiz süreci tamamlanana kadar "adli denetim" altına alınmasını emretti.

''5 yıl hapis cezası alan Sarkozy 20 gün hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

Mahkeme, Sarkozy'ye yurt dışı yasağı getirdi.

Adli soruşturma ile serbest.'' bilgisini paylaşan gazeteci Ömer Aydın, Sarkozy'nin 2012'de cumhurbaşkanı olarak görev yaparken suçlularla ilgili olarak,

"Cezasını çekmemek cezasızlıktır. Hiç kimse cezasının en az üçte ikisini çekmeden serbest bırakılmamalıdır." açıklamasına göndermede bulundu.

