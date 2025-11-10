Danimarka hükümeti, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklama kararı aldı. Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuk ve gençleri dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yeni düzenleme üzerinde siyasi mutabakat sağlandığı belirtildi.

15 yaş altına erişim yok, ebeveyn izniyle istisna

Alınan karara göre sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırı 15 olacak. Açıklamada, “15 yaşın altındaki çocukların kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişimi engellenmelidir” denildi. Ebeveynlerin uygun gördüğü durumlarda, 13 yaşından itibaren erişim için onay verilebileceği ifade edildi.

“Büyük platformlara karşı duruş sergiliyoruz”

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, Danimarka’nın bu düzenlemeyle Avrupa’da öncü konuma geldiğini belirterek, “Büyük teknoloji platformlarının çocukların hayatında kontrolsüz biçimde yer almasına karşı güçlü bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.