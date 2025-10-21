Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi, dünyaca ünlü şarkıcı ve eski süper model Carla Bruni. İkili, Sarkozy’nin cumhurbaşkanı olduğu dönemde tanıştı ve kısa bir süre sonra 2 Şubat 2008’de Paris’teki Elysee Sarayı’nda evlendi. Bu evlilik Bruni’nin ilk, Sarkozy’nin ise üçüncü evliliği oldu. Çiftin, 2011 yılında Paris’te doğan Giulia adlı bir kız çocukları var. Bruni, evlilik sonrası Fransız vatandaşlığı aldı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Fransa’nın “First Lady”si olarak görev yaptı.

Carla Bruni Kimdir?

Carla Bruni 23 Aralık 1967’de İtalya’nın Torino kentinde doğdu. Asıl adı Carla Bruni Tedeschi. Beş yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa’ya taşındı. Babası İtalyan sanayici Alberto Bruni Tedeschi, annesi Marysa Borini ise tanınmış bir piyanistti. Oyuncu Valeria Bruni Tedeschi onun ablasıdır. Lise eğitimini İsviçre’de tamamladıktan sonra müzik ve sanatla ilgilenmeye başladı.

1990’lı yıllarda modellik kariyerine hızlı bir giriş yaptı ve dünyanın en çok kazanan modellerinden biri haline geldi. Versace, Dior, Chanel gibi markalarla çalıştı. 2000’li yıllarda modelliği bırakıp müzik kariyerine geçti. 2002’de çıkardığı Fransızca albümü Quelqu’un m’a dit büyük yankı uyandırdı. Bruni’nin sade vokali ve samimi besteleri kısa sürede Avrupa listelerinde başarı elde etti.

Nereli ve Vatandaşlığı Nedir?

Carla Bruni, İtalya doğumlu olsa da uzun yıllardır Fransa’da yaşıyor. 2008 yılında Sarkozy ile evlendikten sonra Fransız vatandaşlığı aldı. Bruni hem İtalyan hem Fransız vatandaşlığına sahip. Fransız kültürüne olan katkıları, müzik kariyeri ve sosyal projelerdeki çalışmaları nedeniyle Fransa’da sevilen bir sima haline geldi.

Carla Bruni, hem sanat dünyasında hem siyaset sahnesinde dikkat çeken bir figür oldu. First Lady döneminde zarif tarzı, kültürel etkinliklerdeki aktif rolü ve insani yardım projelerine katılımıyla ilgi çekti. Eşi Sarkozy’nin hukuk davaları sürecinde de kamuoyunun ilgisi Bruni üzerinde yoğunlaştı. Son yıllarda yine müzikle ilgileniyor, albümler yayınlamaya devam ediyor ve sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiliyor