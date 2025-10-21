Nicolas Sarkozy, “Libya davası” olarak bilinen geniş kapsamlı yargı süreci sonunda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası aldı. 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sürecinde, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı tespit edildi. Fransa’da açılan davada, “kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme”, “pasif yolsuzluk”, “yasa dışı kampanya finansmanı” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yargılandı. Mahkeme diğer suçlardan beraat kararı verdi fakat Sarkozy, kampanya için kurulan organizasyonda suç örgütü oluşturduğu gerekçesiyle mahkum oldu. Bu cezanın niteliği gereği, temyiz süreci tamamlanmadan cezaevine girdi.

Yargı kararına göre Sarkozy, Paris’teki La Santé Cezaevi’ne kondu ve tek kişilik özel bir hücrede tutulmaya başlandı. Avrupa Birliği ülkeleri içinde fiilen hapis yatacak ilk eski lider oldu. Sarkozy cezasını tecritte çekiyor ve yakınları tarafından haftada üç kez ziyaret edilebiliyor.

Dava Nasıl Gelişti?

İddiaların kamuoyuna ilk yansıması 2013’te oldu; Kaddafi’nin Batılı liderlerle ilişkisini iyileştirme karşılığında Fransa’daki seçim kampanyasına milyonlarca euro ödediği öne sürüldü. Soruşturma yıllarca sürdü ve 2024’te mahkemeye taşındı. Özellikle finansal belgelerde, kara para ve yasa dışı kampanya harcamaları ön plandaki deliller arasında yer aldı. Fransa savcılığı, Sarkozy ve ekibinin kampanya paralarının kaynağını gizleyen karmaşık bir ağ kurduğunu belirledi. Sarkozy ise tüm suçlamaları reddetti ve siyasi hedef olduğunu savundu.

Uluslararası yankı uyandıran bu karar sonrası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron insan hakları ve hukuk devleti vurgusu yaptı, mahkemenin bağımsızlığına dikkat çekti.

Sarkozy Kimdir?

Nicolas Sarkozy, siyasi kariyerinin zirvesinde 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev aldı. 1955’te Paris’te doğdu. Gençlik yıllarında hukuk eğitimi aldı ve kısa sürede politikaya yöneldi. Çeşitli bakanlık görevlerinde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Sert ve kararlı siyasi uygulamalar, göç politikası ve dış ilişkilerde attığı adımlar Sarkozy’yi hem destekçiler hem de muhalifler gözünde gündemin merkezine yerleştirdi.

Sarkozy, 2012’den sonra yolsuzluk iddiaları ve siyasi davalarla sıkça gündeme geldi. Libya davası ise siyasi açmazlarının ve hukuki sürecinin en çarpıcı dönüm noktası oldu. Bugün Fransa siyasetinde ve Avrupa tarihinde bir devlet başkanının hapse girdiği nadir örneklerden biri olarak anılıyor.