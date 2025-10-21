Son Mühür - Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve yasa dışı finansman davası kapsamında La Santé Cezaevi'ne teslim olmadan önce yazılı bir açıklama yayımladı. Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir süren davayı “yargı skandalı” olarak tanımlayarak, suçsuz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Sarkozy açıklamasında, "On yılı aşkın süredir maruz kaldığım bu yargı skandalını ifşa etmeye devam edeceğim. Bu, tek bir yasa dışı finansman olmaksızın yürütülen bir dava. Artık sahte olduğu kanıtlanmış bir belgeye dayanan bir yargı süreci. u sabah Fransa adına derin bir üzüntü hissediyorum. Ülkem, eşi benzeri görülmemiş bir nefret düzeyine ulaşan bir intikam duygusunun ifadesiyle aşağılanmaktadır. Ama şüphem yok, gerçek er ya da geç galip gelecektir" dedi.

Neler yaşandı?

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında, Nicolas Sarkozy hakkında kararını açıkladı. "Kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme", "pasif yolsuzluk", "yasa dışı kampanya finansmanı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla yargılanan Sarkozy, pasif yolsuzluk, zimmete para geçirmeyi gizleme ve yasa dışı finansman suçlarından beraat etti. Ancak mahkeme, eski Cumhurbaşkanı’nı "suç örgütü kurmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sarkozy her ne kadar karara itiraz etse de, hükmün niteliği nedeniyle temyiz süreci tamamlanmadan cezaevine girmesi gerekti. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyasında Libya’nın dönemin lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine 2013 yılında başlatılan soruşturma, kamuoyunda “Libya davası” olarak anılmaya başlanmıştı.