Bir süredir beyninde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi gören ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Sanatçı daha önce yaptığı açıklamada kitlenin iyi huylu çıktığını duyurarak sevenlerine umut vermişti.

“Beynime kitle tespit edildi” açıklaması gündem olmuştu

Lara, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumuna ilişkin süreci ilk kez takipçileriyle paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir.”

Bu açıklamanın ardından sanatçıya Türkiye’nin dört bir yanından binlerce destek mesajı yağmıştı.

“Dualarınızla ayağa kalkıyorum”

Tedavi sürecinin ilk gününden itibaren güçlü kalmaya çalıştığını belirten Lara, gelen destek mesajlarının kendisine moral olduğunu vurgulayarak: “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum.” demişti.

“Kitle iyi huylu çıktı”

Sanatçı geçen günlerde beklenen tahlil sonuçlarını takipçileriyle paylaşarak sevindirici haberi duyurdu: “Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim.”

Doktorlarının onayıyla yeniden sahnelere dönebileceğini de müjdelemişti.

Spor salonundan duygusal mesaj: “Geçmişi aynanın içine hapsettim”

Lara’nın tedavi sürecinde yaptığı son paylaşım ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Spor salonunda çekilen fotoğrafıyla duygularını açığa vuran sanatçı, şunları söyledi:

“Fotoğrafa baktığımda arkadaki aynada geçmişte yaşadığım tüm kötü anıları görüyorum. O aynanın içinde geçmişimi, beni üzen her şeyi bıraktım. Artık bambaşka bir Lara olarak duruyorum. Hayatın güzelliklerine daha açık bir kalple bakıyorum. Bu süreçte kimlerin yanımda olduğunu gördüm; olmayanları da geçmişle birlikte aynanın içine hapsettim.”

“Geçmiş bitti, yeni bir başlangıç”

Sanatçının açıklamaları, tedavi süreci boyunca yaşadığı duygusal dönüşümü gözler önüne sererken, takipçilerinden de çok sayıda destek yorumu geldi. Lara, paylaşımlarında artık hem sahneye hem de hayata daha güçlü bir dönüş yapmaya hazır olduğunu vurguluyor.