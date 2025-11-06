Son Mühür- Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık magazin dünyasının dikkatini üzerine çeken OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, bu kez yaşam tarzında yaptığı büyük değişiklikle gündem oldu. Taşkın, uzun süredir yaşadığı İstanbul’dan ani bir kararla ayrıldı.

Boğaz manzaralı evi geride bıraktı

Şehir hayatından bunaldığını dile getiren fenomen isim, İstanbul’da yaşadığı Boğaz manzaralı lüks evini terk ederek Mersin’e taşındı. Taşkın’ın bu kararını açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mersin’deki devasa villası olay oldu

Mersin’de doğayla iç içe yeni bir hayat kuran Merve Taşkın’ın yalnız yaşadığı devasa villa, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Geniş bahçesi, özel havuzu ve modern mimarisiyle dikkat çeken villa, fenomenin takipçileri arasında merak konusu oldu.