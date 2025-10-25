Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, 80’e yakın ülkeden temsilcinin kuleyi ziyaret ettiğini belirterek, “Katılımcılar, özel kameralarla ormanların nasıl gözetlendiğini ilgiyle izliyor. Olası bir yangında en yakın ekipleri hemen harekete geçirebiliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 776 orman yangını gözetleme kulesi bulunduğunu aktaran Yılmaz, bunların 184’ünün akıllı, yani insansız kuleler olduğunu söyledi. Bu kulelerde 368 kamera ile 1 Mayıs-31 Ekim arasında 7/24 gözetleme yapıldığını belirten Yılmaz, yangın çıktığında ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydetti.

Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi’nin 2017’de faaliyete başladığını ve yaklaşık 38 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek gözetleme kulesi olduğunu aktaran Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, kulenin Karadeniz’in kuzeyindeki ormanları izlediğini ifade etti. Çelik, kulenin insan gözetlemesinin yanında kameralar ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklendiğini söyledi.

Çelik, kulelerin genel müdürlük sistemiyle çevrim içi bağlantısının bulunduğunu ve olası bir İstanbul depreminde ikinci merkez olarak görev yapacağını belirtti. “Kulenin meteorolojik bağlantısı sayesinde ertesi günün hava durumunu da izleyebiliyoruz. Mavi renk açık havayı, yeşil renk yağmuru işaret ediyor” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele stratejisinin üç aşamada planlandığını dile getiren Çelik, önleyici tedbirlerin alınmasının ilk adım olduğunu; yangın çıktığında ise erken haber alma ve etkili müdahalenin öncelikli olduğunu vurguladı. Küçük yangınlara hızlı müdahale araçları ile yanıt verildiğini, yangın büyüdüğünde ise arazözler ve mobil yönetim araçlarıyla koordineli bir şekilde yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Teknik gezinin ardından katılımcılar, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını tanımak üzere şehrin önemli noktalarını ziyaret etti.