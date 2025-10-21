İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Balon Uçur, Farkındalık Oluştur” temalı etkinlik Adana Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakarak meme kanserine karşı farkındalık mesajı verdi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, meme kanserinde düzenli kontrollerin önemine vurgu yaptı.

Altunsu, “Meme kanserinde düzenli tarama ve kontrollerin önemi çok büyüktür. 40-69 yaş arası kadınlarımıza iki yılda bir, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ve hastanelerimizde ücretsiz tarama hizmeti sunuyoruz. Tüm kadınlarımızı bu merkezlerimize davet ediyorum” dedi.

Ücretsiz tarama çağrısı

Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Kadınlara, erken teşhis için Aile Sağlığı Merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’ne (KETEM) başvurmaları çağrısı yapıldı.