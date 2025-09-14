Sarıgöl'ün Doktoru, Eserlerini Ilçesine Armağan Etti

Başkaya, görev yaptığı yıllarda hazırladığı karakalem eserlerini düzenlenen bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunduktan sonra, hepsini ilçesine bağışladı.

Doktor Başkaya'dan "İnsan Manzaraları"

Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde 1982 yılında göreve başlayan ve 28 yıl kesintisiz başhekimlik yapan Opr. Dr. Cengiz Başkaya, "Sarıgöl’den Manzaralar" adını verdiği karakalem çalışmalarını 17. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde sergiledi. Başarılı hekimliğinin yanı sıra resim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Başkaya, sergide "Sarıgöl'ün benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Burada yaptığım karakalem çalışmalarıyla 'İnsan Manzaraları'nı ortaya koydum. Tüm eserlerimi bağışlamaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

Eserler SADER'e Bağışlandı, Halktan Yoğun İlgi

Festival kapsamında dostları ve eski hastalarıyla bir araya gelen Başkaya, karakalem çalışmalarını Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'ne (SADER) teslim etti. Doktorlarının ilçeye geldiğini duyan çok sayıda vatandaş, Sarıgöl Etnografya Müzesi’ne akın ederek hem Başkaya ile hasret giderdi hem de sergilenen eserlere büyük ilgi gösterdi.