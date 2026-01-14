İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, 2025–2026 sezonuna adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 11 haftasında galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertli ekip, aldığı üst üste mağlubiyetlerle puan cetvelinin alt sıralarına demir attı. Kısa süreli toparlanma sürecinde art arda iki galibiyet alsa da, bu çıkış kalıcı olmadı.

Devre arasına moralsiz girildi

Bucaspor 1928, sezonun ilk yarısının son bölümünde yeniden düşüşe geçti. Arka arkaya oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ekip, devre arasına moralsiz bir şekilde girerek taraftarını endişelendirdi.

İkinci yarıda gelen umut ışığı

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Karaman FK’yı konuk eden Bucaspor 1928, adeta gövde gösterisi yaptı.

Baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Puan farkı kapandı, hedef ligde kalmak

Bu kritik galibiyetin ardından Bucaspor 1928 puanını 12’ye yükseltti. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını 5’e indiren İzmir ekibi, ligde kalma umutlarını yeniden yeşertti.

Sırada Şanlıurfaspor maçı var

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta oynayacakları Şanlıurfaspor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.