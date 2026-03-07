Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece, deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 104-95 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada hakem üçlüsü Yener Yılmaz, Ziya Özorhon ve Orhan Çağrı Hekimoğlu görev yaptı. İlk periyodu 31-26 önde kapatan ev sahibi Aliağa Petkimspor, ikinci periyotta Onvo Büyükçekmece’nin etkili oyununa karşılık veremedi ve devreyi 54-41 geride tamamladı. Üçüncü periyotta farkı azaltmaya çalışan Aliağa Petkimspor, final periyotunda rakibin üstünlüğünü kıramadı ve sahadan 104-95 mağlup ayrıldı.

Takım performansları

Aliağa Petkimspor’da öne çıkan isimler Whittaker 18, Selim Şav 17 ve Efianayi 14 sayıyla takımına katkı sağladı. Floyd, Franke, Blumbergs, Flowers ve Sajus da çift haneli skor katkısı veren oyuncular arasında yer aldı. Başantrenör Özhan Çıvgın yönetimindeki ekip, özellikle savunmada rakibin yüksek skor üretimine engel olamadı.

Konuk ekip Onvo Büyükçekmece’de Pipes 21, Bruinsma 20 ve Gavrilovic 14 sayı ile galibiyette öne çıkan isimler oldu. Muhaymin Mustafa da 11 sayıyla takımına destek verdi. Halil Üner’in çalıştırdığı Büyükçekmece, devre boyunca üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece, deplasmanda aldığı 104-95’lik galibiyetle ligde kritik bir 2 puanı hanesine yazdırdı, Aliağa Petkimspor ise evinde aradığı galibiyeti elde edemedi.