Son Mühür- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Haftalık Olağan Grup Toplantısı’nda İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi arazisinin geleceğine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Buca Cezaevi arazisi için millet bahçesi çağrısı

Toplantıda konuşan Babacan, uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan alanın kent hafızası açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Söz konusu arazinin betonlaşmaya açılmaması gerektiğini belirten Babacan, alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesinin İzmir için hayati olduğunu ifade etti. Babacan, Buca Cezaevi arazisinin hem geçmişin izlerini koruyacak hem de kente nefes aldıracak şekilde millet bahçesine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mücadele yerelde sürecek mesajı

DEVA Partisi İzmir teşkilatının bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Babacan, mücadelenin yerel düzeyde sürdürüleceğini söyledi. İzmir’in özellikle Buca ilçesinin yeşil alan ihtiyacına işaret eden Babacan, alanın yapılaşmaya açılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Togg taksi projesine esnaf desteği

Babacan’ın gündeminde İzmirli şoför esnafı da yer aldı. İzmir Şoförler Odası Başkanı’nın kendilerini ziyaret ettiğini belirten Babacan, DEVA Partisi’nin gündeme getirdiği TOGG taksi projesine destek verildiğini aktardı. Ziyaretin ardından birçok meslek odasının da projeye olumlu yaklaştığını ifade eden Babacan, desteklerinden dolayı şoför esnafına teşekkür etti.

İktidara çağrı

TOGG taksi projesinin yaygınlaşması için çağrıda bulunan Babacan, iktidarın da bu talepleri dikkate alması gerektiğini söyledi. Projenin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade eden Babacan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.