Süper Lig’in 25’inci haftasında RAMS Başakşehir FK, evinde konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalarken, yardımcı hakemlikleri Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yaptı.

İlk yarıda gol düellosu

Başakşehir, maça hızlı başladı ve 13. dakikada Ömer Ali Şahiner’in golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası sağ çaprazına gönderilen topu kontrol eden Şahiner, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34.dakikada ise Başakşehir savunmasında bir sakatlık yaşandı. Duarte, Jeferson ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve oyuna devam edemeyince 35. dakikada Kazımcan Deveciler oyuna dahil oldu.

İlk yarının son bölümlerinde Göztepe eşitliği sağladı. 39. dakikada Ogün Bayrak, Kazımcan’dan sıyrılarak ceza sahası yayına yakın pozisyondaki Antunes’e pas verdi. Antunes’in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Başakşehir üstünlüğü

İkinci yarıda RAMS Başakşehir FK, 69. dakikada Ivan Brnic’in golüyle tekrar öne geçti. Miroshi’nin uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Yusuf Sarı, Brnic’e aktardı. Brnic’in sol çaprazdan ceza sahasına girip sağ ayağıyla yaptığı şut, kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

Maçın son bölümlerinde Göztepe savunmasında Bokele sakatlandı. Hava topu mücadelesi sonrası yerde kalan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti ve sedye ile oyundan çıkarıldı. Yerine Taha Altıkardeş oyuna dahil oldu.

Mücadele, RAMS Başakşehir FK’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi ve ev sahibi ekip kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.