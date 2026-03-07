Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de çeşitli temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği İran-Amerika-İsrail savaşı hakkında konuştu. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye’nin arabulucu rolü üstlendiğini anlatan Bursalı, “İran savaşında da en tarafsız duran ülke biziz. Cumhurbaşkanı bölgede ‘istikrarsızlık hali’ istemiyoruz diyor. Türkiye en başından beri öncelikle tarafları sakin olmaya davet ediyor, savaşın bitirmek adına üstüne ne düşünüyorsa yapmak için elinden geleni ardına koymuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm bakanlarımız Hükümetimiz, tüm kanalları açık tutarak, ‘iğne oyası titizliğinde’ bir süreç yürütülüyor. Sadece üç, 5 10 ülke değil tüm dünyayı ekonomik, coğrafi, siyasi etkileyecek bir süreçten bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursalı, Özel ve CHP’ye seslendi

Türk Dünyası’nın bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da toplandığını anlatan Bursalı, Türk Dünyası devletleri olarak, ‘savaşın bitirilmesi noktasında’ ortak bir duruş sergileyeceklerini söyledi. “Bir ve bütün olmak çok önemli” diyen Bursalı, “Türk Dünyasında biz bunu başarmışız ama içeride başaramamışız. Maalesef ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel'in dün bir beyanatı var, Diyor ki, ‘Türkiye'nin bir füzesi yok, hava savunma sistemi yok, Türkiye savaşın içine dahil olduğunda eyvah ki ne eyvah diyor.’ Siz bu ülkenin aynı zamanda iktidar adayısınız. Bu ülkenin ikinci partisi olarak bir iddianız var, ‘Ben bu ülkeyi yönetmeye talibim’ diyorsunuz. Siz böyle mi yöneteceksiniz bu ülkeyi. Wall Street Journal da makaleler yayınlanıyor. Eski İsrailli, Amerikalı siyasiler, ‘İran’dan sonra hedef Türkiye’ şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz şöyle mi demek istiyorsunuz, ‘Gelin bize de saldırın, bizim füzemiz yok hava savunma sistemimiz de yok. Türkiye eller yukarı size teslim olmaya hazır mı demek istiyorsunuz’. Kaldı ki yalan söylüyorsunuz. Sinop’taki o testler niye yapıldı? Füze testi için yapıldı. Milli Savunma Sanayimiz olarak herkesin parmakla gösterdiği ve gıpta ettiği aşamalardan geçtik. Siz kime neyin yalanını söyleyip algı yaratıp, ‘Buyurun gelin mi’ diyorsunuz. Türkiye’ye mi saldırsın. Bazı konular siyaset üstüdür, siyasete dahil edilmez. Bunlar çocuklarımızla ilgili konulardır, eğitim, kadınlarla ilgili konulardan hele hele savunmamızla yani vatan, millet, bayrak, Kur’an dediğimiz zaman bunların hepsi siyaset üstü konulardır. Sayın Özel’e ve CHP’ye seslenmek istiyorum, lütfen biraz aklınıza başınıza alın. Siyaseti yapın ama bu konu siyaset meselesi değil” dedi.

“Savaşın kaybedeni hep sivil insanlardır”

Tüm savaşların kaybedeninin sivil insanlar olduğunu kaydeden Bursalı, “Suriye'de gördük savaşta en önemli konu nedir göçtür. Kendisini ailesini güvende hissetmeyen ne yapacak bulunduğu ülkeye terk edecek. En yakınındaki ülke ve başka ülkelere göç edecek. Suriye'de yeni bir yapılanma var tersine göç başladı. Ama göçten o zaman Avrupa'ya herkes nasibini aldı. Sadece bu boyuttan bakamayız. Öncelikle insani boyuttan bakıyoruz Bugün bir bomba atıldı 200 çocuk eğitim görürken şehit düştü, öldü, savaşların kaybedeni hep sivil insanlardır. 1600 kayıp verdiğini görüyoruz. 3600’dan ev sivil, ev işyeri okul ve hastaneler bombalandı. Savaşlar devletler arasında olmuyor. Ölenler şehit olanlar bunun en büyük acısını çekenler sivil insanlar ölüyor. Kadınlar, çocuklar olmak üzere en masum insanlarımızı kaybediyoruz” diye konuştu.

“Türk Dünyası toplanıyor”

Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: “İran, İsrail, Amerika arasındaki savaş halini sonlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi başta olmak üzere, Amerika, İtalya, Almanya, refleks ve trafik yürütüyor. Bugün şu saatlerde Türk Dünyası toplanıyor. Dışişleri Bakan Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir görüşme olacak. Türk Dünyası Devletleri olarak ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu da çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Hükümetimiz, iğne oyası titizliğinde bir mücadele yürütülüyor Hepimizin ortak dileği bu savaşın bir an önce bitmesidir.”