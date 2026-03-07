Olay, 24 Ekim 2025’te İzmir’in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinde yaşayan Şadi Avcı (68), eşi Hatice Avcı (55) ve oğulları Mehmet Avcı (34) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayın ilk aşamasında Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak olay yerindeki bulgular ve yapılan incelemeler bu ihtimali kısa sürede şüpheli hale getirdi.

Tabancada Mehmet Avcı’ya ait iz bulunmadı

Polis ekipleri, Mehmet Avcı’nın yanında bulunan tabanca üzerinde detaylı kriminal inceleme yaptı. Yapılan incelemede tabanca, şarjör ve fişekler üzerinde Mehmet Avcı’ya ait herhangi bir parmak izi ya da biyolojik bulguya rastlanmadı. Bu durum, cinayetin farklı biri tarafından işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın bir intihar süsü verilmiş cinayet olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Şüpheler kardeş Mert Avcı’ya yöneldi

Ailenin diğer oğlu Mert Avcı’nın (32) olay günü ailesine ulaşamadığını söyleyerek yakınlarını eve yönlendirmesi polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Evde ve silahta yapılan incelemelerde Mert Avcı’ya ait herhangi bir parmak izi bulunmaması ise cinayetin iz bırakmamak için planlanmış olabileceği şüphesini artırdı.

Güvenlik kameraları cinayetin planını ortaya çıkardı

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Mert Avcı’nın olaydan önce İzmir’den Torbalı’ya geldiğini ve çeşitli iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven satın aldığını belirledi.

Zanlının cep telefonunda yapılan dijital incelemede ise internet geçmişinde “tabanca sesinin desibel seviyesi” gibi aramaların bulunduğu tespit edildi. Bu bulgular, cinayetin önceden planlandığı değerlendirmesine yol açtı.

Cinayetlerin tek tek işlendiği belirlendi

Soruşturma dosyasına göre zanlının önce annesi Hatice Avcı’yı tabancayla vurduğu, ardından babası Şadi Avcı’yı eve çağırarak başka bir odada öldürdüğü tespit edildi.

Daha sonra eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’nın da salonda silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Mert Avcı suçlamaları reddetse de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Parmak izlerini makyaj pamuğuyla sildiği iddiası

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İddianamede, zanlının olaydan önce bir tuhafiye mağazasından parmak izi bırakmamak için siyah kışlık eldiven aldığı, ayrıca eczaneden normalden daha büyük ebatta makyaj pamuğu satın aldığı belirtildi.

Savcılık, tabancadaki parmak izlerinin bu makyaj pamuğuyla silindiğini değerlendirdi. Ayrıca yapılan incelemede tabancanın tetik mekanizmasında beyaz lif kalıntıları bulunduğu kaydedildi.

Olayı gizlemek için plan yaptığı öne sürüldü

İddianamede zanlının olay yerinden ayrıldıktan sonra farklı kıyafetler giydiği ve cinayetleri ağabeyi Mehmet Avcı’nın işlemiş gibi göstermeye çalıştığı belirtildi.

Ayrıca olaydan kısa süre sonra yakınlarını arayarak “aileme ulaşamıyorum” diyerek eve gitmelerini istediği ifade edildi.

İddianamede, yanında bulunan kayınbiraderine de “Ben araç kullanıyorum, ağabeyime mesaj at” diyerek mesaj gönderttiği ve böylece olayı ihbar eden kişi gibi görünmeye çalıştığı vurgulandı.

Üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Savcılık, Mert Avcı hakkında:

Annesi, babası ve ağabeyine karşı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis,

6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Cinayetle ilgili davanın önümüzdeki günlerde Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.