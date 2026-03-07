Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kültürpark’ta düzenlenen anlamlı buluşmada hem üretici kadınların yanında yer aldı hem de duygusal anlara tanıklık etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadının toplumdaki eşsiz yerini vurgulayan o meşhur sözünü hatırlatan Başkan Tugay, emeğe duyduğu derin saygıyı bir kez daha paylaştı.

“Aramızda Eşitlik Var” sloganıyla kentin dört bir yanına yayılan üç günlük kutlama maratonu, Kültürpark’taki dayanışma ruhuyla zirveye ulaştı. Kurulan stantları tek tek gezen Tugay; sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Binlerce İzmirliyi bir araya getiren etkinlikte, kadınların üretimdeki gücü ve toplumsal dayanışma temaları ön plandaydı.

Atatürk’ün mirasıyla kutlama

Günün anlam ve önemini Atatürk’ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" ifadesiyle taçlandıran Başkan Tugay, ziyaretleri boyunca İzmir’in bağımsız robotik takımı 8056 Laissez Faire üyelerinin kendisine sunduğu 8 Mart rozetini taşıdı. Alanda İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle de bir araya gelen Tugay, her fırsatta eşitlik mesajı verdi.

Gözyaşlarını tutamadı…

Günün en dikkat çekici anı SMYRNA Güçlü Kadınlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği standında yaşandı. Şirin Yücel isimli vatandaş, Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden kalma nezaket dolu bir anıyı canlandırdı. Yücel, o dönem bir etkinlikte son kalan limonatayı kendisine ikram eden Tugay’ın "Önce kadınlar" dediğini hatırlatarak, o günkü bardağı yıllarca saklayıp başkana hediye etti. Bu beklenmedik ve zarif jest karşısında Dr. Cemil Tugay, gözyaşlarını tutamadı.

Direkt telefon numarasını paylaştı

Ziyaretler esnasında renkli kareler de eksik olmadı. 8 yaşındaki Aymira Aslan’ın jimnastik gösterisini ilgiyle izleyen Tugay, Sağlıklı Yaşam Derneği standında ise kısa bir meditasyon deneyimi gerçekleştirdi. Sporcu gençlerin malzeme desteği taleplerini ise geri çevirmeyen Başkan Tugay, doğrudan iletişim kurma sözü vererek şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri ve çocukları çok önemsiyorum. Taleplerinin yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Direkt telefon numaramı vereyim, sizden de birinin telefon numarasını alayım, böylece iletişimde kalalım."

Kırsal kalkınmada kadın emeği

Kırsal bölgelerden gelen üretici kadınlarla da buluşan Başkan Tugay, belediyenin sağladığı desteklerin sahadaki yansımalarını dinledi. Menderes Yeniköy Kadın Kooperatifi üyeleri, özellikle salep üretimine verilen katkılardan dolayı kendisine teşekkürlerini iletti. Üreticilerin taleplerini not alan Tugay, kadın emeğinin ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne dikkati çekti.