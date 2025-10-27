TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Güzide Gebzespor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Play-Off hattından uzaklaşarak 8’inci sırada yer aldı.

Son galibiyet Muşspor karşısında geldi

İzmir ekibi, son galibiyetini Muşspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti. O maçın ardından oynadığı dört karşılaşmada 68Aksarayspor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Gebzespor’la 1-1 berabere kalan Menemen FK, Bursaspor’a ise 3-0 yenildi. Bu periyotta 9 puan kaybeden ekip, zirve yarışında büyük bir fırsatı kaçırdı.

Play-Off potasıyla fark açılıyor

Alınan sonuçların ardından Menemen FK, 5’inci sırada bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor’un 4 puan gerisinde kaldı.

Takımın son haftalardaki performansı taraftarları endişelendirirken, teknik heyet ise yeniden çıkış yakalamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gözler Türkiye Kupası’na çevrildi

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki kötü gidişatına rağmen rotasını kupa mücadelesine çevirdi. Menemen FK, Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Muşspor deplasmanında sahaya çıkacak. Teknik direktör ve oyuncular, bu maçı moral kazanma fırsatı olarak değerlendiriyor.