İzmir merkezli H2K Racing Team, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Coppa Italia Turismo Serisi’nin Misano Pisti’nde gerçekleştirilen son ayağında sergilediği performansla öne çıkan ekip, iki yarışta birinci olarak ülkeye toplamda 6 kupa ile döndü.

Misano’da zirveye damga vurdular

Geçtiğimiz hafta sonu Misano Pisti’nde gerçekleşen yarışlarda, H2K Racing Team’in genç pilotu Koray Kamiloğlu, aracının sınırlarını zorlayarak her iki yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu başarı, yalnızca podyum zaferleriyle sınırlı kalmayıp, genel klasman liderliğini ve pilotun kendi kategorisindeki birinciliklerini de beraberinde getirdi. Sonuç olarak takım, toplamda altı kupa kazanarak Türkiye’ye döndü.

Avrupa’da Türk motor sporlarının gücü

H2K Racing Team yetkilileri, Misano’daki performansın takımın uluslararası alandaki yetkinliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Elde edilen altı kupa, ekip olarak gösterdiğimiz teknik ve stratejik başarının bir yansımasıdır. Türkiye’ye bu gururla dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Coppa Italia Turismo Serisi, Avrupa’nın önde gelen binek otomobil yarışlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu seride elde edilen birincilikler, Türk motor sporlarının Avrupa sahnesindeki gücünü ve potansiyelini göstermesi açısından kritik bir öneme sahip.