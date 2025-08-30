Son Mühür/ Merve Turan - Foça’da Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Programa Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Askeri bando eşliğinde çalınan marşlarla başlayan törende Foça Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

“Zafer, milletin varoluş mücadelesinin sonucudur”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Alperen Akdağ yaptı. Akdağ, 30 Ağustos’un milletin ve ordunun milli birlik içinde sürdürdüğü varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu belirtti.

“Bu zafer, Türk milletinin en zor şartlarda bile hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır” diyen Akdağ, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne daima yol göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Gün fener alayı ve konserle tamamlanacak

Foça’daki kutlama programı, Kaymakamlıktaki tebrikatın ardından akşam yapılacak fener alayı ve Aslı Güngör konseriyle sona erecek. İlçede gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.