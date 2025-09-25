Süper Lig’in 7’nci haftasında cumartesi günü Eyüpspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak Göztepe, önümüzdeki dört maçın üçünü deplasmanda oynayacak.

İstanbul deplasmanının ardından İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra üst üste iki dış saha karşılaşmasına çıkacak; önce Alanyaspor’a konuk olacak, ardından şampiyonluk adaylarından Galatasaray’a RAMS Park’ta rakip olacak.

Deplasman performansında dönüş

Geçen sezon özellikle deplasmanda aldığı olumsuz sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, bu sezon rakip sahalarda olumlu bir performans sergiliyor. İzmir ekibi, oynadığı dış saha maçlarında şu ana kadar 7 puan toplamayı başardı.

Sezon başındaki önemli skorlar

Sezonun açılış haftasında Çaykur Rizespor’u 3-0’lık skorla geçen Göztepe, 3’üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. 5’inci haftada Kayserispor deplasmanında ise maçın bitimine 5 dakika kala Efkan’ın kaydettiği frikik golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.