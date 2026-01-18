Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına kendi sahasında Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla merhaba diyecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Karşılaşma Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak

İzmir temsilcisi ile Karadeniz ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada düdüğü hakem Ali Şansalan çalacak.

Yeni transferler ilk kez sahne alabilir

Göztepe’de sakatlığı bulunan yeni transfer Alexis Antunes, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Devre arasında kadroya katılan kaleci Şamil Öztürk ile Brezilyalı golcüler Luiz ve Janderson ise teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak.

Bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları kulüp tarafından şu şekilde açıklandı:

1’inci kategori: 5.750 TL



2’nci kategori: 4.750 TL



3’üncü kategori: 2.300 TL



4’üncü kategori: 1.600 TL



5’inci ve 6’ncı kategori: 690 TL



Misafir tribünü: 890 TL

İlk yarıyı 4’üncü sırada tamamladı

Göztepe, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 32 puan topladı ve yeni yıla 4’üncü sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan hanesine 1 puan yazdırabildi.

İlk maçta Göztepe kazanmıştı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0’lık net skorla kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının açılış maçında da galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.