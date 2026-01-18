Son Mühür- Konak Meclisi'nde Folkart'a özel düzenleme olarak algılanan imar değişikliğiyle bölgeye Medical Park hastanesi yapılmasına karşı çıkan CHP'li 7 meclis üyesine yönelik saldırı için adam tutuldu iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Konak Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısında Folkart'a ait ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Merkezi İş Alanı (MİA) olan alanın, yapılaşma koşulları korunarak “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi önerisi CHP içinde çatlağa neden olmuştu.

CHP’li meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Hamit Mumcu, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt’un karşı çıkmasına rağmen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.



Karara karşı çıkan CHP'li Meclis üyelerine karşı azmettirildiğini öne süren bir kişinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.



Darp etmem için teklifte bulundular...



“zaza.yusuf7” kullanıcı adıyla paylaşılan açıklamada,

“İlçe seçimi döneminde konak meclis üyesi Melda Erbaykent, Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun saha sorumlusu olarak kendisini vekil tayin ettiğini söyledi.

Bizlerden 6 kişilik iş kontenjanı karşılığında ve nakit para karşılığında, Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli, Cem Eren'in dövdürülmesi istendi.

Medicana Hastanesi'nin olduğu arsa ticari alan olarak geçiyor. Oranın özel sağlık tesisi olmasını meclisten geçireceklermiş. Fakat buna muhalefet eden Cem Eren, Cemal Küpeli Alaaddin Kurt ve diğer meclis üyelerini etkisiz kılmak için bana teklif edildi.

Amaçlarına ulaşmak için yalan söylediler. Yalan rüzgarları devam ediyor” ifadeleri İzmir gündemini hareketlendirdi.

Bu şehir dedikoduyla yönetilemez...



İddiaların ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş,

Bu şehir dedikoduyla yönetilemez! Bu iddialar görmezden gelinemez! Nilüfer Mutlu Çınarlı, bir an önce kamuoyunun karşısına çıkmalı ve açık, net bir açıklama yapmalıdır. Suskunluk, bu iddiaları güçlendirir." ifadelerini kullanmıştı.



Bir değil üç hastane var...



Hedefteki meclis üyeleri kamuoyu karşısında sessizliğini korusa da, kendilerine yönelik darp için teklif yapıldı iddialarını yargıya taşımak için hafta başına harekete geçecekleri öğrenildi.

Hedefteki isimlerden biri olan Alaaddin Kurt, Kamuoyunda sanki sadece bir hastane için bu tartışma yapılıyor algısının yanlış olduğuna dikkat çekerek aynı bölgede üç hastane için imar değişikliği çabası olduğunu dile getirildi.

Söz konusu bölgenin yeni imar planı sonrası trafik yoğunluğunu kaldıramayacağını vurgulayan Kurt, söz konusu tartışmaların Genel Merkez tarafından da yakından takip edildiğini belirtti.