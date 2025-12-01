Süper Lig’in 14’üncü haftasında Antalyaspor’a konuk olan Göztepe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. İlk yarıyı Veysel’in golüyle geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrenin başında bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi ve kritik bir üç puan elde etti. Bu sonuçla Göztepe, maç fazlasıyla 26 puana ulaşarak 4’üncü sıraya yükseldi ve Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj sağladı.

İkinci yarıda gelen goller maçın kaderini belirledi

Karşılaşmanın 48’inci dakikasında savunma oyuncusu Taha, attığı golle Göztepe’ye eşitliği getirdi. Bu golden kısa süre sonra, 52’nci dakikada Brezilyalı forvet Juan Silva sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan İzmir temsilcisi, deplasmanda hanesine yazdırdığı üç puanla üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi.

Deplasman performansında belirgin yükseliş

Geçtiğimiz sezon dış sahada ciddi sıkıntılar yaşayan Göztepe, bu sezon bu tabloyu tersine çevirdi. Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte deplasmandaki 4’üncü zaferine ulaşan ekip, Çaykur Rizespor’u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa’yı 2-0 yenmeyi başarmıştı. Göztepe ayrıca Eyüpspor ve Kayserispor deplasmanlarından beraberlikle dönerken, Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçlarla birlikte sarı-kırmızılılar deplasman maçlarında toplam 14 puan topladı.

Juan Silva son haftaların en skorer ismi

Sezon başında Romulo’nun Leipzig’e transfer edilmesinin ardından hücum hattındaki en önemli isimlerden biri haline gelen Juan Silva, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye başladı. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Brezilyalı futbolcu, son 9 maçta 6 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Juan’ın gol attığı karşılaşmaların tamamında Göztepe sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taha’dan bu sezon ilk gol

Takımda son haftalarda yeniden ilk 11’de düzenli olarak görev almaya başlayan stoper Taha, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Savunmada güven veren performansının yanı sıra hücuma yaptığı katkı, teknik heyet ve taraftarların takdirini topladı.

Stoilov: “Deplasmandaki en iyi oyunumuzu oynadık”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, alınan galibiyetin son derece değerli olduğunu belirtti. Deplasmanda sergilenen performanstan memnun olduğunu ifade eden Stoilov, “Özellikle ilk 65 dakikada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu sezon dış sahada oynadığımız en iyi futbol olduğunu söyleyebililirim” değerlendirmesinde bulundu.

Duran top uyarısı ve kaçan fırsatlar

Antalyaspor’un golünün duran toptan geldiğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, bu alandaki hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Maçın son bölümlerinde yakalanan kontratak pozisyonlarını değerlendiremediklerini de ifade eden Stoilov, daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Sırada kupa ve trabzonspor maçı var

Göztepe, önümüzdeki hafta yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeniçarşı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lig mücadelesinde ise pazar günü Trabzonspor’u konuk ederek üst sıralardaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.