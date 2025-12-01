İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da, üç farklı branşta lige tutunma mücadelesi sürerken, Kulüp Başkanı Aygün Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıllık temsilcisi olan basketbol şubesinin ağırlaşan borç yükü nedeniyle camiaya ve iş dünyasına acil çağrıda bulundu. Cicibaş, kulübün en büyük destekçisi Yaşar Ailesi'nden randevu bile alamadığını belirterek, "Bu durum, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü’nün sonu olabilir" uyarısında bulundu.

Sponsorun kapısında yattık ama görüşemedik

Haziran ayında başkanlık görevine seçilen Aygün Cicibaş, kulübü kayyum tehlikesinden kurtarma hedefiyle yola çıktıklarını ancak özellikle basketbol şubesindeki miras borçlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Karşıyaka'nın rahmetli Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu ve 26 yıl boyunca şubeye sponsorluk yapan ailenin kapısında randevu almak için günlerce beklediğini ancak sonuç alamadığını belirtti.

Cicibaş, siyasilerden sanayicilere, eski yöneticilerden iş insanlarına kadar ulaşmadık kimse kalmadığını vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden beri ailemizi, işimizi ikinci plana atarak bu kulüp nefes alsın diye mücadele ettik. Ancak geldiğimiz noktada gerçekleri açıkça söylemek zorundayız. Holdingin kapısında günlerce yattım, bekledim, randevu bile alamadım. Karşıyaka başkanı olarak bundan daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayamazdım" dedi.

Yönetim borçları temizledi ama FIBA dosyaları en büyük yük

Başkan Cicibaş ve yönetimi, kulübün günlük operasyonlarını sürdürebilmek ve geçmişten gelen yükleri hafifletmek için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı. Bu kapsamda anahtarlık, kombine bilet satışları ve kredi kartıyla ödeme sistemleri gibi yenilikçi yollar denendi. Cicibaş, yapılan önemli iyileştirmeleri şöyle sıraladı:

Eski Başkan Ergüllü jest yaptı: En fazla alacağı bulunan eski başkanlardan İlker Ergüllü, alacaklarından feragat ederek voleybola sponsor oldu ve basketbola da maddi destek sağladı.

Cari borçlar temizlendi: 4-5 yıldır muhatap bulamayan alacaklılarla anlaşmalar sağlanarak cari borçların büyük kısmı kapatıldı.

Gider kalemleri çözüldü: Özel güvenlik sorunu, firma sahibi İlker Doğan’ın jestiyle sponsorluk anlaşmasına dönüştürülerek önemli bir gider kalemi ortadan kaldırıldı. Kulüp emekçilerinin biriken maaşları ödendi ve ödemeler düzenli hale getirildi.

Cicibaş, tüm bu çabaların kıymetli olduğunu ancak koskoca Karşıyaka Spor Kulübü’nün total borç yükü karşısında maalesef yetersiz kaldığını belirtti.

Futbol şubesinden örnek dayanışma

Başkan Cicibaş, basketboldaki olumsuz tabloya karşın futbol şubesindeki başarıyı ve camia desteğini takdirle karşıladığını dile getirdi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan futbol takımının harika gittiğini belirterek, eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace başta olmak üzere destek veren tüm yöneticilere teşekkür etti. Cicibaş, futbol şubesine yapılan katkıların tamamının bağış yoluyla yapıldığını ve kulübün üzerine 1 TL dahi alacak yazılmadığını vurgulayarak, bu durumun kulübe örnek olduğunu ifade etti.

FIBA dosyaları yönetimi aştı: 1.2 milyon dolarlık borç krizi

Karşıyaka basketbolunun önündeki en büyük engelin, kendi dönemlerine ait olmayan ve önceki yönetimler tarafından oluşturulan FIBA dosyaları olduğunu belirten Cicibaş, bu borçların artık yönetiminin gücünü aştığını açıkladı.

Cicibaş’ın verdiği bilgilere göre, kulüp şu an 1 milyon 200 bin Dolar tutarında devasa bir FIBA borcuyla karşı karşıya. Bu borçların, oynamayan oyunculara çıkış imzalanması, imza yetkisi olmayan kişilerin sözleşme yapması ve ligde sadece 15'incilikten 14'üncülüğe yükselmek için 25 bin dolar prim yazılması gibi hatalı kararlarla oluştuğunu söyledi.

Başkan, "Basketbol branşında iki ayrı bütçe yönetiyoruz; biri mevcut takım, diğeri FIBA ve TBF dosyaları için. Göreve geldiğimizden beri aylık yaklaşık 46 bin Dolar ödeme yapıyoruz. FIBA ödemeleri Mart 2026’da sona erecek, ancak bu yük tek başımıza kaldırılamaz" diyerek acil yardım çağrısını yineledi.

Cicibaş: "Ya hep birlikte ya da kulübün sonu gelir"

Yurt dışında FIBA konusunda uzman bir avukatla anlaşarak süreci uzattıklarını ancak artık sınırın sonuna gelindiğini belirten Aygün Cicibaş, camiaya açık bir uyarıda bulundu:

"Acil destek gelmezse ne biz ne de bir başkası bu yükün altından kalkabilir. Bu durum, Karşıyaka’nın en değerli şubelerinden biri olan markasının tarihe gömülmesi anlamına gelir. Hatta bu, sadece basketbol şubesinin değil, Karşıyaka Spor Kulübü’nün geleceğinin yok olması, yani kulübün sonu olabilir. Yakında çalışacak yönetici ve iş arkadaşı bile bulamayacağız. Ya hep birlikte bu yükü kaldıracağız ya da Karşıyaka’yı kaybedeceğiz."