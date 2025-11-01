Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan ve geçtiğimiz Temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Sardes Antik Kenti, gece ışıklandırma çalışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Nisan ayından itibaren antik kenti akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde gezmek mümkün olacak.

Tarihi eserler ışıklar altında

Lidya Krallığı’na başkentlik yapmış ve tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti’nde yürütülen ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçiler, Artemis Tapınağı, Gymnasium ve hamam kompleksini akşam saatlerinde aydınlatmalar eşliğinde görme imkânı bulacak.

Milletvekili Arınç’tan açıklama

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi’ni ziyaretinde gazetecilere Sardes projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, çalışmaların başından itibaren hem bakanlıklar hem de ilgili kurumlar nezdinde koordinasyon sağlanmasında aktif rol oynadığını belirtti. “Bu topraklarda bulunan binlerce yıllık kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biri” dedi.

Tarihi güzellikle drone ile görüntülendi

Gece müzeciliği kapsamında gerçekleştirilen ışıklandırmalar, antik kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarıyor. Drone ile çekilen görüntüler, Sardes’in binlerce yıllık ihtişamını gözler önüne sererken, altın tonlarındaki ışıklandırma sütunlar ve yapılar üzerinde etkileyici bir görsel oluşturdu. Fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları, yeni uygulamayı beğeniyle karşıladı.

Manisa’nın turizm potansiyeline vurgu

Arınç, Manisa’nın sahip olduğu tarihi eserleri “bir hazine” olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Şehrimizin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak için projeler üretiyoruz. Turizm alanında Manisa’nın büyük bir potansiyeli var. Kültürel ve turistik etkinliklerle bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor.”

Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Cumhurbaşkanı’nın tasarruflarıyla Manisa, Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmişti. Festival kapsamında şehir genelinde gastronomiden tiyatroya, konserlerden sergilere uzanan çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. Arınç, bu yıl Mayıs ayında festivalin daha coşkulu bir şekilde tekrarlanacağını belirtti.

Sardes’te modern gece müzeciliği

Uzun yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gündemde olan Sardes Antik Kenti, modern gece müzeciliği uygulamasıyla ayrı bir önem kazandı. Arınç, “Işıklandırma çalışmalarını tamamladık. Sardes, artık ilgilileri ve ziyaretçileriyle buluşacak. Dünyada koruma altına alınan ve yaşayan miras listesinde Türkiye’den 22. eser olarak yer alan bu kent, hak ettiği ilgiyi görmeye başladı” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Manisa Müzesi’ndeki eserleri inceledi ve sergilenen tarihi objeler hakkında bilgi aldı.