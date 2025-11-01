Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla geçen yıl başlattığı tohum desteğini bu yıl da sürdürdü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yüzde 75 hibe ile sağlanan tohumlar, Selendi’de düzenlenen törenle dağıtılmaya başlanmıştı. İl genelindeki program tamamlanarak toplam 1906 üreticiye 525 bin kilogram tohum teslim edildi.

Arpa, buğday ve yem bitkisi tohumu verildi

“Destek Bizden, Hasat Sizden” projesinde 1397 üreticiye 404 bin 500 kilogram arpa ve buğday tohumu, 509 üreticiye ise 120 bin 225 kilogram yem bitkisi ve süt otu tohumu dağıtıldı. Tohumlar, Manisa’nın iklim koşullarına uygun şekilde belirlendi.

Başkan Dutlulu: Üretimi büyütmek için çalışıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Tarımsal üretimi artırmak, çiftçilerimizin gelirini yükseltmek ve bereketli Manisa topraklarının boş kalmaması için bu projeyi hayata geçirdik. Üreticilerimize nefes aldıracak tohum desteklerimizi tamamladık. Manisa’nın üretim gücünü büyütmek için çalışmalarımız sürecek.”

2025'te kırsal kalkınmaya 180 milyon TL yatırım

Başkan Dutlulu, kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara da değinerek şunları ekledi: “2025 yılında kırsal kalkınma için 180 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Arpa ve buğday tohumlarıyla bitkisel üretimi, yem bitkisi destekleriyle hayvancılığı güçlendiriyoruz. Gediz ve Bakırçay havzalarında üretimin devamı için çalışmalarımız sürecek.”