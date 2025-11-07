Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uzun süredir koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturma neticesinde, "Saraçlar Suç Örgütü" adı verilen yapılanmaya karşı önemli bir adli süreç tamamlandı. Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Saraçlar çetesine yöneltilen suçlamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç örgütüne yönelik operasyon çerçevesinde, 4 Kasım 2025 tarihinde tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 23 şüpheli, 7 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla resmen tutuklandığı duyuruldu. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında birden fazla ciddi fiili içeriyor.

Başlıca suçlamalar şunlar:

Yağma (TCK-220 kapsamında)

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Silah Kaçakçılığı ve Ruhsatsız Silah Bulundurma)

Yasaklı madde imal ve ticareti

Rüşvet almak ve rüşvet vermek

Cezaevine yasaklı eşya sokmak

Yargı süreci başladı: 23 şüpheli tutuklandı

Toplamda 23 üyesi tutuklanan "Saraçlar Çetesi", İzmir'deki organize suçla mücadele tarihinde önemli bir vaka olarak kayda geçti. Mahkeme, delillerin kuvveti ve suçların niteliği göz önüne alındığında, şüphelilerin tutuklu yargılanmasına hükmetti. Bu karar, suç örgütünün faaliyetlerinin kökten sökülüp atılması yönündeki kararlılığı yansıtırken, soruşturmanın örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarma hedefiyle derinleştirilerek devam edeceği belirtiliyor. İzmir'de yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden güvenlik birimleri, bu tutuklamalarla bölgedeki suç örgütlerine karşı net bir mesaj vermiş oldu.