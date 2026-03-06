Son Mühür/ Merve Turan- İzmir, sutopu branşında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilen ilk Avrupa Şampiyonası organizasyonuna ev sahipliği yaparak spor tarihindeki yerini sağlamlaştırıyor. Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2. tur eleme heyecanının yaşandığı kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe Spor Kulübü’nün güç birliğinden doğan başarı, Halkapınar’dan Avrupa’ya güçlü bir mesaj gönderdi.

İzmir havuzlarında Avrupa esintisi: Göztepe’den görkemli başlangıç

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu, Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2. tur eleme müsabakalarıyla tarihi günlerinden birini yaşıyor. Organizasyonun ilk büyük randevusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile stratejik bir ortaklık kuran Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta temsilcisi Sirens ASC karşısında gövde gösterisi yaptı. Daha önce şehre iki kez Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan tecrübeli kadroya sahip olan İzmir temsilcisi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 27-16’lık skorla kazanarak turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve tribünlerin ücretsiz olarak halka açıldığı bu dev turnuva, 8 Mart’a kadar sürecek kıran kırana maçlara sahne olacak.

Başkan Tugay: "Genç sporcularımız başka çocuklara ilham olacak"

Müsabakayı Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ile birlikte heyecanla takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, maç sonunda önemli değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Göztepe’nin güçlerini birleştirerek ortaya koyduğu bu iş birliğinin meyvelerini topladıklarını belirten Başkan Tugay, sutopu takımının Türkiye’de Avrupa şampiyonluğu apoletine sahip nadir ekiplerden biri olduğunu hatırlattı. Alınan 11 sayılık farkın sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda gelecek başarıların bir teminatı olduğunu vurgulayan Tugay, kadın sporcuların sergilediği bu azmin, spora yeni başlayan çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı ve ilham olacağını ifade etti.

Spor Kenti İzmir vizyonu yeni yatırımlarla güçleniyor

"Spor Kenti İzmir" hedefine dair kararlılığını yineleyen Dr. Cemil Tugay, kentin uluslararası arenadaki temsil gücünü artırmak için yeni yatırımların yolda olduğu müjdesini verdi. Yeni yapılacak modern tesisler, teknik yatırımlar ve güçlü altyapı projeleriyle İzmir’in sadece sutopunda değil, birçok branşta olimpiyat sporcuları yetiştireceğini dile getiren Tugay, gençlerin dünya sahnesinde hak ettikleri yere gelmeleri için belediye olarak her türlü desteği sürdüreceklerini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Göztepe Spor Kulübü’nün ortak çabalarıyla şehre kazandırılan bu organizasyon, kentin modern spor vizyonunu tüm Avrupa’ya kanıtlıyor.

Dev organizasyonda heyecan 8 Mart’a kadar sürecek

Türkiye, Malta, Hırvatistan ve İngiltere’den güçlü ekiplerin yer aldığı turnuva, hafta boyunca İzmirli sporseverlere su üzerinde görsel bir şölen sunacak. Challenger Kupası kapsamında Göztepe Kadın Sutopu Takımı’nın yanı sıra ülkemizi Dalton Koleji ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü temsil ederken; Sirens ASC, VK Jadran Split ve London Otter takımları da eleme grubundan çıkmak için mücadele veriyor. 6 Mart’ta başlayacak yoğun maç trafiği, 8 Mart Pazar günü oynanacak final niteliğindeki karşılaşmalarla sona erecek. İzmirli sporseverler için tam bir şenlik havasında geçen organizasyon, kentin spor turizmine de önemli katkılar sağlıyor.

Şampiyona takvimi ve kritik karşılaşmalar

Organizasyonun geri kalan kısmında heyecan doruğa çıkacak. 6 Mart Cuma günü saat 17.30’da Nevşehir Belediyesi-Sirens ASC karşılaşmasıyla başlayacak olan maraton, 20.30’da Göztepe ile London Otter arasındaki kritik mücadeleyle devam edecek. 7 Mart Cumartesi günü sabah seansından itibaren takımlar üst üste ikişer maça çıkarken, turnuvanın final günü olan 8 Mart Pazar günü saat 13.00’te Göztepe Kadın Sutopu Takımı ile Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü arasındaki derbi tadındaki mücadeleyle Challenger Kupası’nın İzmir durağı taçlanacak.