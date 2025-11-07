Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, siyasi gündemi hareketlendiren önemli bir gelişmeyle karşı karşıya. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel başkanları da dahil olmak üzere 12 milletvekiline ait dokunulmazlıkların kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri resmi olarak Meclis'e sunuldu. Bu hamle, muhalefet kanadında sert tepkilere neden oldu ve yargı üzerinden siyaset yapıldığı iddialarını tekrar gündeme taşıdı.

Hedefte iki genel başkan ve önemli muhalif isimler

TBMM'ye ulaşan vekillerin dokunulmazlık dosyaları, farklı siyasi yelpazeden önemli figürleri kapsıyor. Listedeki isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş öne çıkıyor. Ayrıca, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile birlikte CHP'den Talih Özcan (Düzce), Ümit Özlale (İzmir), Mustafa Adıgüzel (Ordu), Ümit Dikbayır (Sakarya), Özgür Karabat (İstanbul); TİP'ten Saliha Sera Kadıgil (İstanbul) ve İYİ Parti'den Yüksel Arslan (Ankara) ile Mehmet Mustafa Gürban (Gaziantep) bulunuyor. Bu geniş kapsamlı liste, fezlekelerin Meclis’teki siyasi denge üzerindeki potansiyel etkisini artırıyor. Dosyalar, yasal süreç gereği, ilk aşamada Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

CHP'den tepki: "Siyaseti dizayn etme çabası"

Dokunulmazlık tezkerelerinin Meclis'e sunulmasına yönelik muhalefetten gelen ilk güçlü tepkilerden biri CHP'li vekilden geldi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımların siyasi bir hedef taşıdığını iddia etti. Yücel, siyasi iktidarın önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını, ardından partilerinin kurumsal kimliğini hedef aldığını belirterek, gelinen noktada Genel Başkan Özgür Özel dahil olmak üzere milletvekillerinin hedef alındığını kaydetti.

Yücel, tepkisini şu sert ifadelerle sürdürdü: "Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek." Milletvekili Yücel, açılan soruşturmaların ve hazırlanan fezlekelerin iktidarın gidişatını durduramayacağını ileri sürerek, demokratik siyasetten kaçanlara ve millet iradesini yok sayanlara sandıkta en güzel cevabın millet tarafından verileceğini vurguladı.