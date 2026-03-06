Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Süper Lig parkelerinde fırtınalar estiren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu sezon 20. yılını kutlarken, takımın kalbinde azmin ve yeniden doğuşun simgesi haline gelen bir isim parlıyor: Medine Alper. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan 26 yaşındaki genç kadın, basketbol potasına attığı her topla sadece sayı kazanmıyor; aynı zamanda engellerin zihinde bittiğini tüm dünyaya haykırıyor.

Pistlerden tekerlekli sandalyeye

Medine Alper’in spor tutkusu, henüz 10 yaşındayken ilkokul sıralarında bir beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle filizlendi. Yıllarca atletizmin en zorlu branşlarından olan uzun atlama ve üç adım atlamada ter döken Medine, hayatını tamamen sporun disiplini ve hızı üzerine inşa etmişti. Ancak üniversitede antrenörlük eğitimi aldığı dönemde, bir fitness antrenmanı sırasında yaşadığı korkunç kaza hayatını sonsuza dek değiştirdi. Omuriliği kırılan ve bir anda hareket özgürlüğü kısıtlanan genç sporcu için sessiz ve zorlu bir tedavi maratonu başladı. Sporun merkezinde olduğu hayatı bir anda boşluğa düşen Alper, bu karanlık dönemi pes ederek değil, sporun birleştirici gücüyle aşmayı seçti.

"Küllerimden yeniden doğmayı seçtim"

Zorlu iyileşme sürecinde psikolojik ve fiziksel olarak ağır sınavlar veren Medine Alper, ruhsal boşluğun en etkili ilacının yine spor olduğunu fark etti. 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün kapısını çalan genç kadın, atletizmden sonra bu kez basketbolun dinamik dünyasına adım attı. Bu dönüşümü "kendimi yeniden bulmak" olarak nitelendiren Alper, basketbol sayesinde hayata tutunduğunu dile getiriyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir yaşamı değil, bu sandalye ile yapılabileceklerin en iyisini yapmayı hedefleyen sporcu, son 5 sezonda hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa sahalarında 100’den fazla resmi maçta görev alarak kırılması güç bir istikrara imza attı.

Erkeklerin arasındaki tek kadın

Erkek egemenliğinin yoğun olduğu bir branşta, takımın tek kadın oyuncusu olarak mücadele veren Medine Alper, teknik becerisi ve hırsıyla takım arkadaşlarının en büyük destekçisi konumunda. Takım arkadaşları Rıdvan Aksoy, Yiğitcan Zorlu ve deneyimli oyuncu Volkan Aydeniz, Medine’nin varlığının takıma sadece güç değil, aynı zamanda farklı bir vizyon ve nezaket kattığını vurguluyor. Takımın diğer üyelerine göre daha zorlu bir mücadele veren Alper, her maçta gösterdiği performansla kadınların her alanda olduğu gibi spor sahalarında da zirveye oynayabileceğini kanıtlıyor. Takım arkadaşları, Medine’nin azminin kendileri için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

20 yıllık istikrarın ve başarının Mavi-Beyazlı parçası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sadece Medine Alper’in hikayesiyle değil, ligdeki köklü geçmişiyle de Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. 2025-2026 sezonunda Süper Lig’deki 20. yılını geride bırakan ekip, Beşiktaş ve Galatasaray Fuzul ile birlikte kurulduğu günden bu yana küme düşmeyen üç takımdan biri olma unvanını koruyor. Tarihinde 5 Süper Lig şampiyonluğu, üst üste 105 galibiyetlik rekor seri ve Avrupa’da kazanılan önemli derecelerle (André Vergauwen Cup ve IWBF EuroCup başarıları gibi) adından söz ettiren mavi-beyazlılar, Medine gibi sporcularıyla geleceğe umutla bakıyor.

Özgürce yürüyebilen kadınlar için

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle topluma seslenen Medine Alper, başarılarının ötesinde insani değerlere vurgu yapan bir mesaj paylaştı. Kadınların korkusuzca, adalet ve eşitlik içinde yaşayabileceği bir dünya hayalini paylaşan genç sporcu, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların gününü kutladı. Alper’in hikayesi, fiziksel zorlukların bir engel değil, sadece hayatın sunduğu yeni bir mücadele biçimi olduğunu gösteren, İzmir’in ve Türkiye’nin en güçlü Cumhuriyet kadını portrelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.