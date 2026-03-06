Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesini hedefleyen "Mahalle Mutfağı" projesini Çiğli Evka-2 Mahallesi’nde hayata geçirdi. Kadınların mutfaktaki hünerlerini dayanışma ile birleştirdiği bu özel merkez, sadece yemek pişirilen bir alan olmanın ötesinde, mahalle kültürünü ve kadın bilincini güçlendiren bir akademi işlevi görüyor.

Çiğli’de kadın dayanışmasının yeni adresi: Mahalle mutfağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlıklarının ortak girişimiyle başlatılan Mahalle Mutfağı, kapılarını Çiğli halkına açtı. Kadınların bir araya gelerek ekonomik, besleyici ve sağlıklı öğünler hazırladığı bu merkez, toplumsal dayanışmanın en somut örneklerinden birini sergiliyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan taze ve kaliteli gıda ürünleri, uzman gıda mühendisleri ve Meslek Fabrikası eğitmenlerinin rehberliğinde usta ellere emanet ediliyor. Proje ile kadınlar, sadece aile bütçesine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kolektif çalışma disipliniyle sosyal bağlarını kuvvetlendiriyor.

Bilinçli mutfak: Sağlıklı beslenme ve sıfır atık eğitimi

Projenin temel taşlarından birini "bilinçli tüketim" oluşturuyor. Mutfakta sebze ağırlıklı menülerin hazırlanmasına öncelik verilirken; gıda israfının önlenmesi, mevsimsel ürünlerin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve pratik pişirme teknikleri gibi konularda teknik eğitimler veriliyor. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün uzman kadrosu ise mutfaktaki mesaiye eş zamanlı olarak; sosyal destek mekanizmaları, kadın sağlığı ve kişisel gelişim üzerine bilgilendirme oturumları düzenliyor. Böylece kadınlar, hazırladıkları tencere yemeklerini evlerine götürürken, zihinlerinde de yeni bilgi ve hak arama bilinciyle merkezden ayrılıyorlar.

Uzman denetiminde sağlıklı ve güvenilir üretim

Mahalle Mutfağı’ndaki her adım, bilimsel kriterlere ve hijyen standartlarına uygun şekilde ilerliyor. Gıda Mühendisi Melisa Müldür’ün koordinatörlüğünde yürütülen süreçlerde, hammaddenin seçiminden yemeğin muhafaza edilmesine kadar her aşama titizlikle takip ediliyor. Meslek Fabrikası eğitmenlerinin de eşlik ettiği pişirme saatlerinde, kadınlara sadece tarifler değil, modern mutfak teknikleri de aktarılıyor. Bu sayede ev ekonomisini yöneten kadınlar, profesyonel mutfak disipliniyle tanışarak daha sağlıklı bir yaşam kültürünün mahalledeki öncüleri haline geliyor.

Mahalleli kadınlardan büyük ilgi: "Hem sosyalleşiyor hem öğreniyoruz"

Projenin ilk gününde tencereler kaynarken, katılımcıların yüzündeki heyecan dikkat çekti. Alaca çorba ve Antep doğrama gibi geleneksel lezzetlerin pişirildiği ilk mesaide yer alan Nesime Kılıç ve Senem Becerikli gibi mahalle sakinleri, belediyenin sağladığı bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sadece tencerelerini getirerek dahil oldukları bu süreçte, önlükten malzemeye kadar her şeyin belediye tarafından karşılanması kadınlar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kadınlar, bir yandan yemek pişirirken bir yandan da "iletişim becerileri" ve "yasal haklar" gibi hayati konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini daha güçlü hissettiklerini vurguladı.

Haftada iki gün dayanışma: Başvuru ve bilgi hattı

Çiğli Evka-2 Mahallesi’nde haftada iki gün boyunca hizmet verecek olan Mahalle Mutfağı, kapılarını tüm bölge kadınlarına açık tutuyor. Hem mutfak becerilerini geliştirmek hem de belediyenin sunduğu sosyal eğitimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne ait 0232 293 91 48 numaralı telefondan projenin detaylarına ve katılım şartlarına ulaşabiliyor. İzmir’in diğer noktalarına da yayılması hedeflenen bu model, mahalle bazlı kalkınmanın ve kadın emeğinin en güçlü simgelerinden biri olmaya aday.