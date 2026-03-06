Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in ulaşım ağında her gün binlerce kişiyi hedeflerine ulaştıran raylı sistemler, bugünlerde genç bir kadının azmi ve başarısıyla farklı bir soluk kazanıyor. İzmir Metro AŞ’nin kadın personellerinden biri olan 23 yaşındaki Simay Aytimur, tramvay sürücü koltuğunda sergilediği kararlılıkla, mesleklerin cinsiyeti olmadığını tüm şehre kanıtlıyor.

Rayların genç gücü Simay Aytimur’un teknikten sürücülüğe uzanan yolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Metro AŞ’de görev yapan 29 kadın personelden biri olan Simay Aytimur, henüz 23 yaşında olmasına rağmen devasa bir ulaşım aracının sorumluluğunu omuzlarında taşıyor. Eğitim hayatını uçak motor gövde bakım teknikerliği üzerine tamamlayan ve havacılık sektörünün teknik detaylarında uzmanlaşan Aytimur’un yolu, 2023 yılında İzmir Metro AŞ ile kesişti. İşe ilk olarak mekanik bakım teknikeri olarak başlayan genç kadın, teknik bilgi birikimini bir yıl sonra tramvay sürücü koltuğuna taşıyarak kariyerinde önemli bir dönüşüme imza attı. Çocukluk hayallerinin peşinden giden Aytimur, bugün İzmir sokaklarında sadece bir ulaşım aracını değil, kadın emeğinin sarsılmaz gücünü temsil ediyor.

"Eşitlik bir lütuf değil, her kadının en doğal hakkıdır"

Genç sürücü, toplumda "erkek işi" olarak yaftalanan meslek gruplarında kadınların varlık göstermesinin önemine dikkat çekiyor. Sürücü koltuğuna ilk oturduğu an hissettiği duyguları "tarif edilemez bir gurur ve yoğun bir sorumluluk bilinci" olarak tanımlayan Aytimur, binlerce yolcunun güvenliğini sağlamanın ağırlığını her an hissettiğini belirtiyor. Kadınların iş hayatındaki başarısının bir ayrıcalık olarak görülmemesi gerektiğini savunan genç vatman, eşitliğin temel bir hak olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Çevresinden gelen ilk tedirgin yaklaşımlara rağmen kendisine olan inancını asla kaybetmediğini söyleyen Aytimur, ailesinin desteğiyle bu zorlu ama bir o kadar da onurlu görevi başarıyla sürdürüyor.

Atatürk’ün izinde bir Cumhuriyet kadını: "Kadın isterse başarır"

Her sabah raylara düştüğünde sadece yolcu taşımadığını, aynı zamanda kadınların kararlılığını da temsil ettiğini belirten Simay Aytimur, yolculardan gelen olumlu tepkilerin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade ediyor. Vatman kabininde bir kadın gören yolcuların şaşkınlıklarını gülümsemeye ve teşekkürlere bırakması, İzmir’in modern çehresini bir kez daha ortaya koyuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyadaki her şey kadının eseridir” sözünü rehber edinen Aytimur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tüm hemcinslerine seslenerek, kadının elinin değdiği her yerde düzen, disiplin ve başarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Mesleki tabuları yıkan başarı

Simay Aytimur’un hikayesi, genç kadınlara sınırların sadece zihinlerde olduğunu hatırlatan canlı bir örnek teşkil ediyor. Teknik donanımıyla raylı sistemlerde fark yaratan Aytimur, mesleki tecrübesini her geçen gün artırırken, İzmir’in ulaşım vizyonuna da kadın duyarlılığını katmaya devam ediyor. Raylar üzerinde ilerleyen her sefer, toplumsal cinsiyet rollerine karşı kazanılmış sessiz ama güçlü bir zafer olarak kaydediliyor.