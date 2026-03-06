Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in köklü sivil toplum kuruluşlarından Denizyıldızı Rotary Kulübü, Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen eşli toplantıda anlamlı bir buluşmaya imza attı. Hem kulüp yapısını güçlendiren hem de toplumsal farkındalığı artıran gecede, "Fonksiyonel Tıp" kavramı tüm detaylarıyla ele alınırken, kulüp bünyesine yeni bir isim daha dahil edildi.

Denizyıldızı Rotary Ailesi yeni üyesiyle güçleniyor

Kulüp üyeleri ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonun ilk önemli gündem maddesi, yeni üye kabul töreni oldu. Kulüp üyelerinden Burç Aktaş’ın referansıyla aday gösterilen başarılı İnşaat Mühendisi Onur İcil, gerçekleştirilen resmi törenle birlikte Denizyıldızı Rotary Kulübü’nün bir parçası oldu. Rotary’nin "kendinden önce hizmet" düsturunu benimseyen İcil, toplumsal projelerde aktif rol almak üzere rozetini takarak kulübün gönüllü elçileri arasına katıldı.

Modern tıpta yeni vizyon: Fonksiyonel yaklaşımlar

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan konuk konuşmacı Dr. Saime Dostugür, tıp dünyasının en güncel ve ilgi çekici konularından biri olan "Fonksiyonel Tıp" üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. "Hastalığı Değil, İnsanı Tedavi Eden Yaklaşım" temasıyla katılımcılara hitap eden Dostugür, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek sağlığa neden bütüncül bir pencereden bakılması gerektiğini anlattı. Modern insanın karşılaştığı sağlık sorunlarının çözümünde bireyi bir makine gibi değil, yaşayan bir ekosistem gibi ele almanın önemine değindi.

Belirtiler yerine kök nedenlere odaklanmak şart

Dr. Saime Dostugür, fonksiyonel tıbbın temel felsefesinin sadece mevcut hastalık semptomlarını bastırmak olmadığını, asıl hedefin problemin kaynağına inmek olduğunu vurguladı. Beslenme biçimlerinden stres yönetimine, uyku kalitesinden çevresel toksinlere kadar pek çok faktörün analiz edildiğini belirten Dostugür, kronik hastalıklarla mücadelede yaşam tarzı değişikliğinin anahtar rol oynadığını ifade etti. "İnsanı ruhsal, fiziksel ve çevresel faktörleriyle bir bütün olarak değerlendirmek, sürdürülebilir bir iyileşme sürecinin en kritik halkasıdır" diyerek toplumda sağlık bilincinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan tevfik turna: "Bilgi paylaşımı topluma borcumuzdur"

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Denizyıldızı Rotary Kulübü Başkanı Tevfik Turna, kulübün vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Turna, Rotary’nin sadece yardım projeleri üreten bir yapı olmadığını, aynı zamanda entelektüel bir paylaşım platformu ve farkındalık merkezi olduğunu dile getirdi. Alanında uzman isimleri üyelerle buluşturarak güncel konuları tartışmaya açmanın önemine değinen Turna, aramıza yeni katılan Onur İcil’in enerjisiyle kulübün hizmet kapasitesinin daha da artacağını belirterek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.