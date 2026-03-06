Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehrin huzurunu, güvenliğini ve estetik dokusunu korumak adına son iki yılda devasa bir operasyonel başarıya imza attı. "Daha düzenli bir İzmir" vizyonuyla hareket eden ekipler, ticari denetimlerden çevre korumaya, trafik düzenlemesinden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede kentin yaşam kalitesini yukarı taşımak için 7/24 mesai harcadı.

Ticari Disiplin ve kent estetiği için kararlı mücadele

Kent genelinde ticari yaşamın kayıt altına alınması ve vatandaşın haklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, zabıta ekipleri son iki yıl içerisinde 150 binden fazla iş yerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Bu devasa denetim ağı sayesinde, kurallara uymayan ve kent düzenini sekteye uğratan işletmelere karşı gerekli yaptırımlar titizlikle uygulandı. Sadece kapalı alanlarda değil, sokaklarda da yoğun bir mesai harcayan ekipler; seyyar satıcılık, dilencilik ve yaya yollarını kısıtlayan haksız işgallere karşı tavizsiz bir duruş sergiledi. Kentin estetik bütünlüğünü korumak adına ise adeta bir temizlik operasyonu yapıldı; görüntü kirliliğine yol açan tam 122 bin izinsiz tabela, afiş ve reklam materyali sökülerek İzmir'in görsel hafızası koruma altına alındı.

Trafikte güvenli ulaşım ve sıkı denetim ağı

İzmir'in günlük yaşam ritminin en kritik parçası olan ulaşım sektöründe de zabıta denetimleri ön plana çıktı. Şehir içi trafiğin düzenini sağlamak ve vatandaşların güvenli seyahat etmesini garanti altına almak için minibüsler, servis araçları ve ticari taksiler mercek altına alındı. Binlerce trafik ihlaline anında müdahale eden ekipler, standartlara uygun hareket etmeyen ve yolcu güvenliğini tehlikeye atan çok sayıda araca idari işlem uygularken, yönetmelik dışı faaliyet gösteren araçları trafikten men ederek caydırıcılık sağladı.

Çevre kirliliğiyle mücadelede 11 bin denetim barajı aşıldı

Halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve ekolojik dengenin korunması, zabıtanın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle kaçak hafriyat dökümleri ve çevreyi kasten kirleten girişimlere karşı radar sistemlerini açık tutan Daire Başkanlığı, bu kapsamda 11 bini aşkın saha denetimi gerçekleştirdi. Çevresel sürdürülebilirliği tehlikeye atan her türlü usulsüzlüğe karşı geliştirilen bu sıkı takip mekanizması, kentin doğal dokusunun korunmasında kritik bir kalkan görevi gördü.

Dijital zabıta ve stratejik hizmet noktaları

Teknolojik dönüşümü hizmet süreçlerine entegre eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta faaliyetlerinde "Dijital Dönüşüm" dönemini başlattı. Sahadaki işlemlerin hızını artıran mobil tutanak sistemleri ve tablet uygulamaları sayesinde denetimler artık çok daha şeffaf, hızlı ve hatasız bir şekilde raporlanıyor. Öte yandan, kentin kalbi sayılan Kemeraltı, Karşıyaka ve Fahrettin Altay gibi noktalarda yeni kurulan zabıta merkezleri, ekiplerin olaylara müdahale süresini minimuma indirirken denetimlerin sürekliliğini de kalıcı hale getirdi.

Turizmde güvenli karşılama ve global standartlar

İzmir’in dış dünyaya açılan kapısı olan kruvaziyer turizmi de zabıta denetimlerinden olumlu etkilenen alanlar arasında yer aldı. Limanlara yanaşan dev gemilerle kente ayak basan 286 bin turist, zabıta ekiplerinin titiz koordinasyonuyla karşılandı. Turistlerin şehirde kendilerini güvende hissetmeleri ve rahatça hareket edebilmeleri için liman çevresinde ve tarihi rotalarda yüksek güvenlikli bir düzen oluşturuldu. Şehrin misafirperverliğini profesyonel bir güvenlik anlayışıyla birleştiren ekipler, İzmir'in uluslararası imajına da büyük katkı sundu.